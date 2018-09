Fortnite: les joueurs de PS4 pourront jouer avec leurs amis sur Xbox One

Sony plie finalement l'échine. Les adeptes du jeu vidéo mégapopulaire Fortnite sur Playstation 4 pourront jouer avec leurs amis qui sont connectés via d'autres plateformes, comme la Xbox One.

Playstation en a fait l'annonce via son compte Twitter mardi matin. Ainsi, les joueurs sur PS4 pourront rejoindre leurs amis certes sur Xbox One, mais également sur la Nintendo Switch, Android, iOS, Windows et Mac. Il sera également possible de jouer avec le même compte, par exemple sur PS4 et Switch.

Fortnite cross-platform play starts today in open beta. Full details: https://t.co/fyPmx4iB4Opic.twitter.com/wdY3GnT4u1 — PlayStation (@PlayStation) 26 septembre 2018

Il s'agit donc d'une version bêta pour commencer. Mais cela n'a pas empêché Xbox de se réjouir quelques minutes plus tard.

🙌 — Xbox (@Xbox) 26 septembre 2018

Par voie de communiqué, le président et PDG de Sony Interactive Entertainment, John Kodera a convenu que «les joueurs sur PS4 attendaient avec impatience une mise à jour, et nous apprécions la patience de la communauté pendant que nous naviguions à travers cette problématique pour trouver une solution».

C'est une première pour Playstation, qui, comme le dit Kodera, «s'est toujours efforcée de livrer la meilleure expérience de jeu à [ses fans] en fournissant une perspective Playstation unique». Sony se rend à l'évidence que les communautés de joueurs en ligne ne se forment plus via une plateforme, mais plutôt grâce à un jeu en tant que tel. «Aujourd'hui, les communautés autour de certains jeux ont évolué au point où les expériences interplateformes (PC, PS4, XBox One, etc.) ajoutent une valeur significative aux joueurs», pense John Kodera.

Ce bêta pour Fortnite pourrait peut-être éventuellement s'étendre à Rocket League et à Minecraft, deux autres jeux permettant l'interplateforme. D'ailleurs, Nintendo et Microsoft avaient créé une campagne publicitaire conjointe pour attirer les joueurs sur leurs plateformes plutôt que sur PS4, puisque le jeu était disponible pour la Xbox One et la Switch.