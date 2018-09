Élections Québec connaît des difficultés techniques mercredi matin

Ceux et celles qui prévoyaient voter par anticipation mercredi vont devoir prendre leur mal en patience.

Élections Québec connaît présentement des difficultés techniques depuis 9h ce matin sur tout le territoire québécois, ce qui complique l'accès aux listes électorales. Sur Twitter, des citoyens se sont plaints des délais.

@electionsquebec been waiting to vote in Montreal for over an hour because your computer system is down. Get on it!!