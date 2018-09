Disney corrige le tir. Le studio a décidé de mettre fin à la polémique qui le touche depuis plus de trois mois. Dans une image publiée par Entertainment Weekly sur les réseaux sociaux faisant la promotion du prochain film Ralph brise l'Internet, deux de ses princesses semblaient avoir été «blanchies».

Il s'agissait de Pocahontas et Tiana, mais la plus concernée était surtout la seconde, du dessin animé La princesse et la grenouille. Seule princesse de la franchise à avoir la peau noire, elle avait été modifiée dans une image tirée de la suite des Mondes de Ralph. Nez plus fin, peau plus blanche, cheveux éclaircis... Cette image a choqué beaucoup d'internautes et Disney a été accusé de «whitewashing», ou de colorisme, une discrimination qui favorise les peaux les plus claires, notamment au cinéma.

«C'est une grande victoire pour les filles noires»

Mais dans une nouvelle bande-annonce dévoilée ce jeudi 21 septembre, on peut apercevoir Tiana revenue à son apparence originelle. Elle porte sa tiare, les cheveux relevés, son nez moins fin et sa peau plus foncée.

Dans un message, elle a également exprimé sa joie, expliquant que c'était «une victoire pour les filles noires qui admirent la princesse Tiana». «Après plusieurs discussions avec Disney et Disney Animation à propos de l'apparence du personnage dans Ralph brise l'Internet, ils ont entendu nos revendications et restauré l'image de base de Tiana«. Color of Change ajoute le mot-clic #RepresentationMatters.

Huge win for Black girls who look up to Princess Tiana! After conversations with @Disney & @DisneyAnimation about the character's appearance in #WreckItRalph2, they addressed our concerns and restored Tiana to her original depiction. #RepresentationMattershttps://t.co/lN8j4OA95N — ColorOfChange.org (@ColorOfChange) 21 septembre 2018

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

