Ashley Graham change le monde une collection de lingerie à la fois

Ashley Graham, inutile de vous la présenter?! Le top modèle est devenu l'une des figures les plus percutantes et marquantes de ces dernières années.

Figure de proue de la diversité corporelle et de la beauté diversifiée, quand elle ne foule pas le tapis rouge de Dolce Gabbana à Milan (qui l'aurait imaginé il y a quelques années), elle lance une nouvelle collection de lingerie. Chacune de ses apparition est remarquée - et l'on ne répétera jamais assez ô combien Ashley fait bouger l'industrie de la mode.

Dessus les dessous!

«Sexy est un état d'esprit. La beauté au-delà de la taille!» - Ashley Graham.

Le mannequin a permis aux femmes avec des formes de s'assumer et se sentir belles, d'oser les couleurs, les modèles plus féminins, et de s'éclater!

En octobre, elle lance sa nouvelle collection avec Addition Elle intitulée Boudoir en vue des Fêtes de fin d'année.

Nuisette babydoll, serre-taille sexy, culotte haute, ensembles agrémentés de bouquets de fleurs féminines et de dentelles séduisantes, découpes sensuelles, lanières suggestives, voici autant de modèles qui épousent les courbes du 36 DD-DD, 38/40/42 C-DDD, 44 C-DD et 36-42 G&H, ainsi que de X à 3X.

Ashley change le monde de la mode une collection de lingerie à la fois.

L' an dernier le mannequin dit taille plus se confiait au HuffPost Québec.

L'industrie de la mode change, où en sommes-nous aujourd'hui?

«Si vous ne percevez pas la différence chez les jeunes femmes aujourd'hui, alors vous êtes aveugles parce que je reçois de nombreux courriels et messages de jeunes femmes qui me confient se sentir enfin bien dans leur peau. Pour certaines, elles ont enfin réussi à se mettre en maillot de bain pour la première fois de leur vie sans penser à leur poids. Leurs maris m'écrivent également: merci, nous parvenons enfin à faire l'amour sans éteindre la lumière. Et puis, n'avez-vous pas remarqué que de plus en plus de célébrités parlent désormais sans problème de leur cellulite, de leur graisse ? »

Quel est votre conseil pour permettre aux femmes d'avoir - encore - plus confiance en elle?

«J'incite les femmes à se mettre nue. Mettez-vous nues et regardez-vous dans un miroir. Passez en revue les différentes parties de votre corps. Si vous aimez moins une zone, répétez "je t'aime". Si vous l'appréciez, touchez-la, caressez-la et apprenez à encore plus l'aimer. Par ailleurs, je pense que porter des vêtements qui vous plaisent, vous rendra plus confiante. Vous ne devriez jamais sortir de chez vous sans accepter à 100% votre look et vous y sentir bien. Je serai même prête à être en retard de 30 minutes si je ne suis pas satisfaite de ma tenue. »

Les défilés aussi!

Les maisons de couture font-elles aussi appel au mannequin. Qui aurait pu imaginer voir défiler un mannequin de plus de 20 ans et autre que taille 0 lors d'une Fashion Week? Personne, et c'est devenu quasi monnaie courante, même si on regrette encore que le phénomène demeure trop isolé.

Ashley Graham en beauté fauve et latine lors du défilé Dolce & Gabbana le 23 septembre dernier annonciateur du printemps-été 2019.

Ashley fait des émules sur son passage, de quoi se réjouir!

