Quand un long week-end approche, comme celui de l'Action de Grâce prévue le 8 octobre cette année, on est plusieurs a en profité pour s'évader, mais pas trop loin. Direction les Laurentides pour prendre une bonne bouffée d'air frais sans s'imposer des heures de voiture.

Besoin de prendre une pause? Un détour à l'Estérel s'impose. Magnifiquement situé dans la forêt, sur le bord du grand Lac Dupuis, l'hôtel a tout pour plaire.

Hormis l'emplacement, vous tomberez sous le charme des employés attentionnés - du valet au sommelier en passant par le réceptionniste -, des chambres lumineuses joliment rénovées, du spa Amerispa dont les bains nordiques donnent sur le lac, et surtout du fameux Bistro à Champlain pour la fine cuisine colorée du chef Jean-François Bélair et son impressionnante cave à vins, la deuxième plus importante au Québec.

Plusieurs bouteilles y sont issues de la collection de Champlain Charest, longtemps connue comme la plus prestigieuse du Québec et même du Canada, puis rachetée par l'Estérel en 2014. Le plus vieux cru qu'on y retrouve : un Pétrus 1953. Il va s'en dire qu'il vaille la peine de s'y payer une petite visite accompagnée d'une dégustation. Amateurs de vins, profitez chaque samedi 16h du «Canon de la semaine» pendant lequel les sommeliers ouvrent une bouteille d'exception tirée de la collection de Champlain Charest (d'une valeur de 300 à 400$) et offre l'once à 17$.

Profitez sinon de toutes les activités extérieures qu'offre l'hôtel selon la saison. Paddle board l'été ou ski de fond l'hiver, par exemple. Et ne repartez pas sans avoir fait le plein de croissants, fruits et bacon au brunch style buffet en admirant le soleil se lever sur le lac.

Repoussez vos limites et ayez la plus belle vue du monde en grimpant à même une falaise. La via ferrata - voie ferrée en italien - se veut un itinéraire de prises métalliques et câbles d'acier aménagé dans une paroi rocheuse pour faciliter l'ascension. Pas besoin d'être un expert en escalade ou d'être dans une forme marathonienne. Seul prérequis : ne pas avoir le vertige. Il y a plusieurs parcours au Québec, dont un situé au Parc national du Mont-Tremblant surplombant la rivière du Diable. Bonne nouvelle : il y a trois parcours pour niveaux. Début (3h30), intermédiaire et avancé (5h30). Plus d'infos ici.

Faire la tournée des cidreries à Saint-Joseph-du-Lac

L'autocueillette de pommes est tellllllement populaire, mais avez-vous déjà pensé à vous arrêter aux vergers pour goûter à autre chose que leurs pommes? Tournez-vous vers leurs cidres pour faire changement de la route des vins. Passez à Saint-Joseph-du-Lac où ils abondent, en n'oubliant surtout pas le magnifiquement Domaine Lafrance où c'est très animé les week-ends. Dégustez leurs fins produits alcoolisés à la pomme en écoutant le groupe de musique sur place pendant que les enfants vont faire un tour à la mini-ferme.

Partir à l'aventure en vélo de montagne

La randonnée pédestre, c'est hyper chouette, mais pour une expérience qui sort de l'ordinaire, tournez-vous vers le vélo de montagne ou en forêt. Il y a quelques pistes intéressantes dans les Laurentides, dont les Sentiers de l'Abbaye d'Oka pour tous les niveaux, ou encore les pistes à obstacles du MSS Bike Park.

Non, le but ici n'est pas de copier les Jardins de lumière du Jardin botanique de Montréal, mais de partir à la recherche d'un mystérieux géant qui vivrait au Mont Tremblant. À travers un parcours en forêt de 1,5 km où se rencontrent sons et jeux de lumière (réalisés par Moment Factory), suivez ses traces et celles de ses ancêtres oubliés. Petits et grands en ressortent les yeux brillants.

Le parcours est ouvert tous les soirs du 8 juin au 14 octobre 2018.

iCar

Réalisez un de vos rêves d'enfance en pilotant une Ferrari ou Lamborghini dans un circuit de course fermé. ICar, à Mirabel, propose de vous donner une petite formation avant de vous laisser prendre le volant et peser à fond sur l'accélérateur. Ce n'est pas tout. On peut aussi y faire des rallyes, du karting en groupe, de l'hélicoptère ou même de vivre une simulation de chute libre dans l'aérodium. Ceux qui sont moins fans de vitesse peuvent regarder leurs amis pilotes amateurs de la terrasse, un verre à la main.

Plusieurs activités y sont aussi organisées de juin à la fin octobre. Parmi ceux-ci, rendez-vous de motocyclistes, de propriétaires de Mustang ou encore démonstration de lapping ou de drift.

Oui, c'est magnifique d'observer les feuilles changer de couleur en faisant une randonnée, mais imaginez les voir d'en haut. Descendez les méga tyroliennes quatre saisons du Tyroparc situé à Sainte-Agathe-de-Monts à 115 mètres du sol pour avoir le meilleur point de vue tout en vivant des sensations fortes. On y offre aussi des parcours de via ferrata.

