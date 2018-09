Plusieurs s'en doutent, mais beaucoup l'ignorent encore. La plupart des célébrités masculines passent sous le pinceau des maquilleurs lors des grands soirs.

Pour avoir à votre tour des allures de star tout en demeurant viril, on vous dévoile dans la vidéo ci-haut toutes les étapes d'un maquillage naturel et élégant pour hommes afin de le reproduire à la maison. Le tout ponctué des trucs de pro de la maquilleuse de vedettes Nathalie Dodon.

Avant de vous lancer, vous devrez vous procurer quatre essentiels :

Deux cache-cernes. Un dont la teinte correspond à votre carnation pour camoufler les imperfections et un deuxième plus clair pour faire des points de lumière dans le visage qui donne un effet bonne mine. Une poudre translucide. Elle permet de matifier les endroits où on ne veut pas trop que ça brille, comme le front et le nez, et peut aider à unifier le teint. Un fond de teint à base d'eau. Comme le produit est fluide et léger, il offre une couvrance minimale qui laisse transparaître la peau, procurant un look plus naturel qu'un fond de teint en crème. Un mascara transparent. Ça permet de placer le sourcil, de le fixer et ainsi structurer le visage. Idéalement, on le prend avec des fibres à l'intérieur pour y ajouter de l'épaisseur lorsqu'on manque de poils dans la région. Le sourcil fourni est ultra tendance en ce moment.

Évidemment, une kyrielle d'autres produits peuvent être utilisés, l'industrie de la beauté regorge d'idées pour vous créer de nouveaux besoins, mais avec ceux-ci, vous aurez une belle base.

Le danger, maintenant, est de commettre des erreurs. Afin de les éviter et de rester mâle, on a répertorié les pires et les plus fréquentes :

Ne pas prendre soin de sa peau avant : Exfoliez et hydratez votre peau avant l'application du maquillage pour rendre le derme plus lisse. Ainsi, il y a moins de danger que les produits s'accrochent dans les petites imperfections et les fassent ressortir.

Miser sur la poudre ou trop en mettre : La poudre a tendance à paraître sur la peau et ainsi donner un look moins naturel, quasi «croûté». Préférez les fonds de teint liquide et fluide qui se fonderont dans votre épiderme. Si vous ne jurez que par la poudre cependant, il est suggéré d'appliquer une bruine d'eau micellaire à la toute fin pour atténuer l'effet «poudré».

Choisir son fond de teint aveuglément : Il est important de tester un fond de teint sur son poignet avant de l'acheter afin de déterminer si on est dans la gamme chaud ou froid. Si les veines sont bleutées, on préfère les teintes froides. Si elles sont verdâtres, olives, on vise le chaud. «Ça arrive parfois que tu es dans les deux, alors tu es neutre. T'es chanceux, tu peux tout utiliser», affirme Nathalie Dodon.

Oublier le cou, les oreilles ou les paupières : On ne doit rien laisser pour compte. Pour un look réussi, il faut uniformiser le cou, les oreilles et les paupières, surtout s'ils ont une coloration marquée, comme des marques de rasage dans le cou, des paupières bleutées ou des oreilles rougeâtres. Et s'il y a un décalage entre ces zones et le reste du visage, le maquillage ressortira davantage, ce qui est moins désiré chez l'homme.

Opter pour une poudre bronzante avec brillants : Une poudre bronzante peut aider à donner un peu d'éclat à un teint terne ou encore servir à faire du modelage (du contouring autrement dit). Le hic, c'est que la plupart des produits sur le marché contiennent des brillants, ce qui n'est pas très masculin. Notre préférée à petit prix : la poudre Natural Bronzer de Rimmel.

Beurrer généreusement : Mettez une toute petite quantité de produit sur votre main ou votre pinceau. Étalez et recommencez. C'est bien plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Et, sans surprise, plus il y a de couches, moins c'est naturel, moins c'est viril.

Ne pas se démaquiller : Même si la soirée a été longue et arrosée, n'oubliez jamais de retirer le maquillage qui empêche la peau de respirer. Vous risquez de vous réveiller le lendemain avec des irritations, des comédons ou même des boutons et une peau fatiguée et asséchée (en plus de votre gueule de bois...). Préférez un démaquillant à base d'eau micellaire pour un nettoyage en douceur et en profondeur.

VOIR AUSSI :