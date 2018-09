Un homme retrouvé vivant 5 jours après l'incendie de sa résidence pour personnes âgées

Un homme de 74 ans a été retrouvé vivant dans sa maison de retraite cinq jours après qu'un incendie a ravagé la résidence située à Washington, a annoncé lundi la maire de la capitale fédérale, Muriel Bowser.

"Un résident âgé de 74 ans a été découvert dans le bâtiment", par des personnes chargées d'évaluer la sécurité de l'immeuble sinistré, a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse.

Il a été "transporté à l'hôpital" mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé Mme Bowser.

A la question de savoir si le résident se trouvait dans le bâtiment depuis le moment de l'incendie mercredi, la maire a répondu: "Nous pensons que oui".

Why didn't search crews find the 74-year-old man? "They may have missed the apartment," D.C. fire chief Gregory Dean said https://t.co/kV6CpEWc3x