Vous vous demandez ce qu'il serait advenu de Youppi s'il s'était retrouvé à la rue plutôt qu'au Centre Bell au départ des Expos? Les Flyers de Philadelphie nous ont offert la réponse lundi en dévoilant leur nouvelle mascotte, Gritty.

Son site web personnel décrit Gritty comme un «bully», «peu accueillant envers ceux qui s'opposent à son équipe». Et à lui voir la face, on n'a aucune difficulté à le croire. La généalogie de la créature n'est pas discuté en détails, il donne un peu l'impression d'être l'enfant illégitime de Youppi et de Cookie Monster.

Join us in welcoming the newest member of the #Flyers Family, @GrittyNHL!!



Learn more about Gritty: https://t.co/eQRwTtD54wpic.twitter.com/njHQO1824b — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 24 septembre 2018

Et nous ne sommes pas les seuls à avoir vu les airs de famille avec Youppi. La twittosphère québécoise y est allée de quelques réactions hilarantes lundi:

Si Youppi avait un jour un problème de consommation de drogues dures, ça donnerait ça. https://t.co/7yQYkwRE1K — Richard Labbé (@Richardlabbe) 24 septembre 2018

Youppi, vu ici sur le PCP après deux mois d'itinérance. https://t.co/r6JXyt3b6x — Marc Antoine Godin (@MAGodin) 24 septembre 2018

La nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie #Gritty ou ce qu'aurait l'air Youppi noyé : pic.twitter.com/dS3RYDmFMt — Billy Tellier (@BillyTellier) 24 septembre 2018

La nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie est ni plus ni moins que le résultat hypothétique d'un Youppi qui sombrerait dans la drogue. Dites non à la drogue. #HABSpic.twitter.com/i1HTLGq9mU — Rachid Issoulaimani (@Rachid_I) 24 septembre 2018

Même les Canadiens de Montréal ont lancé des piques à leur nouvel adversaire.

Le cousin de Youppi qu'il ne mentionne jamais.



The cousin Youppi! doesn't talk about. 😐 https://t.co/VosOKnVilN — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 24 septembre 2018

Send that back to whatever circle of hell it crawled out from. This is coming from a guy whose team mascot is #Youppi. Your mascot is the stuff of nightmares @NHLFlyershttps://t.co/05ccIaJl5M — Alex Roy (@AlexRoy44) 24 septembre 2018

«Renvoyez ça dans le coin dans le cercle de l'enfer d'où il est sorti. Et ça, venant d'un gars qui a pour mascotte Youppi. Votre mascotte a de quoi faire faire des cauchemars.»

Et si l'équipe montréalaise n'avait pas encore reçu de réponse à son attaque, Gritty a envoyé une menace à peine voilée aux Penguins de Pittsburgh lorsqu'ils ont osé se moquer de lui.

Sleep with one eye open tonight, bird. pic.twitter.com/wLmGBa0Oyh — Gritty (@GrittyNHL) 24 septembre 2018

«Dors avec un oeil ouvert ce soir, l'oiseau.»

Dormir? Qui peut dormir après avoir vu une chose pareille?!

Good luck sleeping tonight, Flyers fans #Grittypic.twitter.com/PTLdDwWZq9 — Trevor Robb (@TrevorRobb_) 24 septembre 2018

À garder en tête si vous cherchez un costume original et terrifiant pour l'Halloween cette année!