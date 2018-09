MONT-LAURIER, Qc — La majorité de la Coalition avenir Québec (CAQ) pourrait bien passer par les régions, a avancé lundi François Legault, se défendant en même temps de tenir quoi que ce soit pour acquis.

"C'est sûr que la majorité pourrait venir des régions, donc c'est pour ça que je vais être en région au cours des prochains jours", a-t-il exposé en mêlée de presse après avoir visité une usine de Mont-Laurier, dans les Laurentides.

"On a besoin d'un gouvernement des régions. Le Parti libéral, au cours des dernières années, n'a pas été un gouvernement des régions, donc je demande aux gens des régions de voter pour la CAQ", a-t-il argué.

Le chef caquiste a signalé que si les Québécois élisaient un gouvernement minoritaire, il respecterait la loi sur les élections à date fixe, contrairement à ce qu'avait fait le gouvernement de Pauline Marois.

"Évidemment, quand un gouvernement est défait, il est défait. Mais on ne ferait pas ce que Mme Marois a fait. (...) C'est elle qui a décidé d'aller en élections", a fait valoir M. Legault.

Le dirigeant caquiste a par ailleurs systématiquement refusé de s'attaquer à Québec solidaire ou à sa co-porte-parole, Manon Massé, sous prétexte que la menace vient d'ailleurs.

"Le seul parti qui peut battre les libéraux, c'est la CAQ, donc je me concentre sur un parti", a-t-il répété comme un mantra au micro des journalistes.

Et François Legault a nié faire preuve de davantage de complaisance avec Manon Massé qu'avec ses autres opposants: "Non, non! Je ne suis tendre ("chill") avec personne", s'est-il exclamé en réponse à une question en anglais.

Le chef de la CAQ entamait lundi la dernière semaine de campagne avec une grande virée dans les régions qui doit le mener en Abitibi, dans le Nord-du-Québec et au Saguenay, entre autres.

La caravane caquiste avale les kilomètres, lundi, et elle fait escale dans quatre circonscriptions où la CAQ était arrivée en troisième place au dernier scrutin.

Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, celles de Labelle et d'Abitibi-Ouest étaient détenues par le PQ (Sylvain Pagé et François Gendron) tandis qu'Ungava et Abititi-Est étaient entre les mains des libéraux (Jean Boucher et Guy Bourgeois).

Les Québécois iront aux urnes le 1er octobre prochain, mais déjà, le vote par anticipation s'est mis en branle.

