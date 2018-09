Le PQ promet des soins ininterrompus pour les enfants autistes et handicapés

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Qc — Le Parti québécois (PQ) promet des diagnostics plus rapides et des services plus soutenus dans le temps pour les enfants vivant avec un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Une centaine de millions de dollars seront investis par un PQ élu, à terme, pour bonifier les services _ et permettre aux familles de souffler un peu.

En conférence de presse à Saint-Jean-sur-Richelieu, en matinée, le chef Jean-François Lisée a soutenu qu'en raison des compressions budgétaires du gouvernement sortant, ces enfants ne peuvent compter que sur des "épisodes de soins" à l'heure actuelle.

Sans oublier que lorsqu'un seul service a été offert, l'enfant peut être retiré d'une liste prioritaire, a déploré la vice-cheffe et candidate péquiste dans Joliette, Véronique Hivon, qui a aussi dénoncé les longs délais pour l'obtention d'un diagnostic.

Les parents sont laissés à eux-mêmes, a-t-elle renchéri, et n'ont ni temps ni énergie pour sortir dans la rue et défendre leur cause.

"Le système leur rend la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà", a poursuivi M. Lisée au sujet des familles.

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!

Pour garantir des soins ininterrompus, le PQ s'engage à accorder des enveloppes de 60 millions $ pour les enfants avec une déficience intellectuelle, de 30 millions $ pour ceux avec un trouble du spectre de l'autisme et de 24 millions $ pour les jeunes handicapés. Il s'agit de montants à terme, donc représentent le financement alloué au bout du premier mandat d'un PQ élu.

Ils permettront entre autres de bonifier les prestations pour les enfants handicapés, d'engager des professionnels pour poser des diagnostics plus rapidement ainsi que pour offrir des activités de jour pour les adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Accompagné également de Dave Turcotte, son candidat dans la circonscription de Saint-Jean, M. Lisée a martelé que la situation actuelle est inacceptable pour une "société riche et avancée comme le Québec".

Son gouvernement serait celui de la "bienveillance", a-t-il soutenu.

Autres propositions pour les gens vulnérables

M. Lisée a annoncé que s'il est élu, il entend modifier le mandat de la Régie du logement, afin qu'elle vérifie à l'avance si les résidences privées pour aînés n'augmentent pas sans droit le coût de leurs logements.

Selon lui, juste le fait que les responsables des résidences sauront qu'ils peuvent avoir des ennuis s'ils augmentent la facture aura un effet dissuasif.

Et si cela n'est pas le cas, "ils seront vus, connus et disciplinés", a-t-il ajouté.

Pour les adultes vivant avec un handicap, le PQ propose aussi d'augmenter le financement du soutien à domicile d'au moins 100 millions $ par année pendant cinq ans.

Il s'agit de faire en sorte que le CHSLD ne soit plus la seule option de milieu de vie pour ces personnes, dit le PQ.