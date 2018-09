Incredibly happy and proud to be part of @canadiensmtl for another 5 seasons! Thank you to all family, friends, teammates, coaches and management personnel who have helped and supported me over the years. Thank you to the Habs organization for taking a chance on me and giving me an opportunity! Can't wait to start the season! Go habs go! Extrêmement content et fière de faire parti des @canadiensmtl pour un autre 5 ans! Merci à ma familles, mes amis, co équipes, entraîneurs, et les personnel de management qui m'ont supporté pendant les années. Merci beaucoup a l'organisation du canadiens pour prendre une chance sur moi et pour cet l'opportunité. Très excité a débuter la saison! Go habs go!

