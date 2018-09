De nouvelles images plus révélatrices de Joaquin Phoenix en Joker

Nous en avons appris davantage tout au long de la dernière semaine sur le mystérieux projet cinématographique consacré au Joker du réalisateur Todd Phillips (The Hangover).

Si la première image révélée en début de semaine montrait l'acteur Joaquin Phoenix sans le maquillage iconique du personnage culte de l'écurie DC Comics, plusieurs clichés du plateau de tournage ont fait surface au cours du week-end, nous donnant un meilleur aperçu de l'apparence de l'ennemi juré de Batman dans cette nouvelle production.

Si on se fie à ces images, l'apparence du nouveau Joker semble se situer à mi-chemin entre celle du clown machiavélique qu'interprétait Cesar Romero dans les années 1960, et celle de l'interprétation beaucoup plus sombre et réaliste d'Heath Ledger dans The Dark Knight.

Dans Joker, Phoenix interprète un certain Arthur Fleck (A. Fleck... Affleck... un clin d'oeil au plus récent interprète du chevalier noir?), un comédien effectuant un retour à Gotham durant les années 1980.

Selon les rumeurs, le film s'inspirerait de l'ambiance et du style du roman graphique The Killing Joke d'Alan Moore, qui proposait une exploration originale des origines du Joker.

Des photos de tournage de #TheJoker de Todd Philips

Qui a dit subtilité ? pic.twitter.com/tNZYoKdI6U — CloneWeb (@cloneweb) 23 septembre 2018

Mettant en vedette Joaquin Phoenix, Zazie Beetz et Robert De Niro, Joker est attendu sur les écrans nord-américains en octobre 2019.

À voir également :