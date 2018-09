La tornade qui a provoqué d'importants dégâts dans les villes de Gatineau et d'Ottawa vendredi soir a poussé les chefs des différents partis politiques à modifier leur horaire, entraînant du même coup une suspension temporaire de la campagne au 31e jour du marathon électoral.

Après le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) et premier ministre sortant, Philippe Couillard, qui avait annoncé vendredi soir qu'il prendrait une pause électorale pour se rendre sur les lieux de la catastrophe, les leaders caquiste et péquiste, Jean-François Lisée et François Legault, ont également décidé samedi, à la dernière minute, de prendre la route de l'Outaouais.

Je suspendrai ma campagne demain matin pour me rendre en Outaouais afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens touchés par cette tornade et d'échanger avec les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain.#PolQc — Philippe Couillard (@phcouillard) 22 septembre 2018

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a indiqué qu'il avait maintenu une rencontre prévue de longue date avec les maires de Laval et de la Couronne Nord samedi midi, mais qu'il partirait dès que cet événement serait terminé, sans faire de point de presse. Il a aussi annulé le bain de foule auquel il devait se prêter au Relais du lac Memphrémagog à 16 h 30.

M. Legault a révélé avoir discuté avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et a affirmé qu'il voulait aller "aider", sans "être dans les jambes".

"Je pense que c'est important que tous les partis montrent leur solidarité. C'est important qu'on soit tous unis aujourd'hui derrière le premier ministre et qu'on appuie les gens de l'Outaouais, a déclaré M. Legault lors d'une mêlée de presse à Sainte-Anne-des-Plaines. Ce n'est pas le temps de faire de la politique."

Le leader caquiste a dit considérer que sa campagne était suspendue et a précisé qu'il ne se rendrait pas en Outaouais à bord de sa caravane électorale. Il sera toutefois suivi par l'autobus transportant les journalistes chargés de couvrir sa campagne.

Mes pensées accompagnent les citoyens de Gatineau et de l'Outaouais touchés par la tornade. Soyez prudents et respectez les consignes des autorités. Nous sommes à vos côtés. https://t.co/ddYBKEeS9n — François Legault (@francoislegault) 21 septembre 2018

Pour sa part, le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a expliqué avoir pris la décision d'aller en Outaouais pour faire part de sa solidarité après avoir parlé avec le maire de Gatineau afin de vérifier s'il était opportun de venir si tôt après le passage de la tornade.

Après avoir reçu l'assurance de M. Pedneaud-Jobin, la caravane péquiste a changé de direction et mis le cap vers l'ouest.

"La solidarité, c'est très important en soi, a dit M. Lisée, en se présentant comme chef de l'opposition officielle lors d'une mêlée de presse à Montréal. C'est aussi de discuter avec le maire et de voir, puisqu'on va vivre des épisodes comme ceux-là à répétition dans les années à venir, comment un gouvernement du PQ peut mieux préparer les villes, la sécurité publique, la santé publique pour faire en sorte qu'on soit bien outillés pour répondre rapidement à ce genre d'événement".

des centaines de milliers privées d'électricité, 2e incident météorologique majeur en 1 an... ce matin, par solidarité, je me rends soutenir les sinistrés. #Gatineau#PolQc — Jean-François Lisée (@JFLisee) 22 septembre 2018

Du côté de Québec solidaire (QS), la co-porte-parole Manon Massé a aussi pris la route pour l'Outaouais. "Au Québec, on s'entraide, on s'épaule et on prend soin l'un de l'autre; c'est ce qu'on a toujours fait", a-t-elle écrit sur Twitter.

Son collègue, Gabriel Nadeau-Dubois, a précisé que Mme Massé avait l'intention de "donner de son temps" pour aider les sinistrés et que le parti avait demandé à ses militants et militantes de la région de faire de même.

"On est en campagne électorale, on est souvent en train de se critiquer mutuellement et c'est correct, mais quand il y a des événements comme ceux-là qui se produisent, je pense qu'il faut être capable de faire preuve de solidarité", a souligné M. Nadeau-Dubois.

Au Québec, on s'entraide, on s'épaule et on prend soin l'un de l'autre; c'est ce qu'on a toujours fait. Je suis en route pour Gatineau, où j'irai à la rencontre des sinistré-es de la tornade d'hier. #polqc#qc2018#GatineauTornado#Tornade — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) 22 septembre 2018

Vendredi soir, M. Couillard avait indiqué qu'il allait se rendre à Gatineau à titre de premier ministre afin de constater l'ampleur des dégâts et de rencontrer des sinistrés.

Il est accompagné du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, qui ne sollicite pas un nouveau mandat.

Le leader libéral n'est pas suivi par sa caravane et les journalistes qui couvrent sa campagne.

Sa porte-parole, Joçanne Prévost, a expliqué cette décision en disant que le premier ministre sortant voulait éviter de faire de l'événement "une activité partisane de campagne".

"On parle de centaines de personnes qui sont dans des centres d'hébergement, a-t-elle indiqué, par courriel. Loin de nous l'idée de politiser notre passage en Outaouais."

M. Lisée s'est également défendu de vouloir exploiter cette situation et la récupérer à des fins politiques. Il a affirmé s'être demandé ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été en période électorale. Il a soutenu qu'il aurait alors pris la route de Gatineau.