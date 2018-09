«Like-moi» s'invite dans la campagne électorale

«Like-moi» ne sera de retour sur les ondes qu'à l'hiver prochain, mais l'émission n'a pu s'empêcher de faire un clin d'oeil à la campagne électorale québécoise en dévoilant un sketch sur sa page Facebook, samedi.

Dans le cadre de l'émission «Full impact», Anaïs Levasseur (Florence Longpré), «animatrice et jeune adulte branchée» reçoit Simon Marconi (Mehdi Bousaidan) de Projet national Québec et Vincent Marcoux (Yannick de Martino) de Québec projet national.

S'en suit un débat passionné sur qui présente le meilleur bleu aux électeurs, ce qui nous donne des perles comme «les Québécoises et les Québécois veulent des affiches bleues, mais pas trop bleues» et «on veut du changement. On veut moins de bleu et aussi plus de bleu».

