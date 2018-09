La femme qui accuse d'agression sexuelle le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump pour la Cour suprême, a jusqu'à samedi après-midi pour trouver un terrain d'entente avec les sénateurs sur les conditions de son audition la semaine prochaine au Congrès américain.

Le bras de fer politique autour de la confirmation de ce juge conservateur à un poste à vie à la Cour suprême se durcit, alors que les Républicains souhaitent le confirmer avant les élections parlementaires de début novembre, où ils risquent de perdre le contrôle du Congrès.

Au-delà du jeu politique, la nomination à vie du magistrat pourrait placer les juges progressistes ou modérés en minorité pour de longues années à la Cour suprême, arbitre des grandes questions qui divisent la société américaine (mariage homosexuel, armes à feu, droit à l'avortement...).

Christine Blasey Ford, une universitaire de 51 ans, affirme que le juge Kavanaugh, 53 ans, l'a agressée lors d'une soirée arrosée entre adolescents au début des années 1980 dans la banlieue de Washington, ce que le magistrat nie vigoureusement.

Devant l'onde de choc provoquée par ces accusations, la chercheuse en psychologie a accepté de témoigner devant le Sénat pour faire la lumière sur cette affaire. Mais la date précise de son audition fait l'objet de nombreuses tractations.

Le président de la commission judiciaire du Sénat Charles Grassley lui avait ainsi adressé un ultimatum vendredi soir pour l'engager à témoigner mercredi, menaçant, si elle refusait, d'organiser un vote dès lundi sur la confirmation du juge, sans entendre son témoignage.

A l'expiration du délai, les avocats de Mme Blasey Ford ont qualifié la requête républicaine d'"arbitraire", dans une réaction diffusée par CNN.

"Le seul objectif est de faire pression sur Mme Ford afin de la priver de sa capacité de prendre une décision réfléchie. Notre modeste demande est de lui accorder un jour supplémentaire pour prendre sa décision."

Dans un tweet adressé directement à M. Kavanaugh, M. Grassley a indiqué avoir cédé. "Juge Kavanaugh, je viens d'accorder un nouveau délai au Dr Ford", a-t-il écrit. "Je veux l'entendre. J'espère que vous comprenez", a-t-il ajouté.

Judge Kavanaugh I just granted another extension to Dr Ford to decide if she wants to proceed w the statement she made last week to testify to the senate She shld decide so we can move on I want to hear her. I hope u understand. It's not my normal approach to b indecisive

L'ultimatum a été repoussé à 14H30 samedi (18H30 GMT) selon le New York Times.

Mme Blasey Ford ne souhaite pas témoigner avant jeudi et veut pouvoir appeler un témoin qui était présent au moment de l'agression, qui se serait passée alors qu'elle avait 15 ans et lui 17.

Selon Mme Blasey, Brett Kavanaugh et un ami, "complètement ivres", l'avaient coincée dans une chambre, plaquée sur un lit et aurait cherché à la déshabiller tout en procédant à des attouchements, avant qu'elle ne parvienne à s'enfuir.

Signe de l'intensification des échanges autour de cette confirmation, Donald Trump a attaqué frontalement Christine Blasey Ford vendredi, s'étonnant de son silence pendant plus de trente ans.

"Si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents aimants", a tweeté le président Trump.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!