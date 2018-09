OTTAWA — Une tornade s'est frayé un chemin en détruisant tout sur son passage dans la région d'Ottawa-Gatineau vendredi, arrachant des toits de maisons, renversant des voitures et abattant des infrastructures du réseau électrique. Selon Environnement Canada, le Canada est frappé par des tornades plus souvent que tout autre pays, à l'exception des États-Unis. Voici les pires tornades recensées depuis une centaine d'années.

1912: Connue sous le nom de «Cyclone de Regina», la tornade la plus meurtrière du Canada a frappé le 30 juin 1912. Elle a tué au moins 28 personnes et rasé un secteur de six pâtés de maisons dans la ville de Regina, en Saskatchewan. Environ 300 autres victimes ont été blessées et le quart de la population d'est retrouvé sans abri. Le passage de la tornade n'a duré que quelques minutes, mais on a eu besoin de 50 ans pour payer la facture liée à l'ensemble des dommages.

1922: Plusieurs tornades ont balayé le sud du Manitoba le 22 juin 1922, faisant cinq morts et causant des dommages évalués à deux millions de dollars, soit l'équivalent de près de 30 millions $ aujourd'hui.

1946: La troisième tornade la plus meurtrière au Canada a traversé la rivière Détroit le 17 juin 1946, faisant 17 morts et endommageant 400 maisons autour de Windsor, en Ontario. Les vents ont également démoli plus de cent granges et bâtiments de ferme.

1974: Une série de tornades mortelles — regroupées sous le surnom de «Super Outbreak de 1974» — a sévi en Ontario et dans plusieurs États américains entre le 3 et le 4 avril 1974. Huit personnes sont mortes lorsqu'un nuage en forme d'entonnoir s'est formé au-dessus de Windsor. Aux États-Unis, ce sont 300 personnes qui ont perdu la vie dans 13 États. On a recensé un total de 148 tornades en 24 heures. Il s'agit de la deuxième plus grande série de tornades enregistrée sur une période de 24 heures.

1985: Une série de 14 tornades ravagent plusieurs municipalités de l'Ontario, le 31 mai 1985. Les villes de Barrie, Grand Valley, Orangeville et Tottenham sont touchées. Le bilan fait état de 12 décès, dont huit victimes dans la ville de Barrie. Des centaines d'autres personnes ont été blessées. La série de tornades a également détruit ou endommagé plus de 1000 bâtiments.

1987: La deuxième tornade la plus meurtrière est survenue à Edmonton, en Alberta, le 31 juillet 1987. Parfois surnommée «Tornade du vendredi noir», elle a fait 27 morts avec des vents qui ont atteint jusqu'à 400 km/h. La grêle s'est aussi mêlée de la partie avec des grêlons de la taille d'une balle-molle.

1996: Les dommages liés aux tornades au Canada ont dépassé les 50 millions de dollars en 1996 en raison de nombreux incidents survenus en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta au cours du printemps et de l'été.

2000: La première tornade meurtrière au Canada en 13 ans a frappé le terrain de camping de Green Acres, près de Red Deer en Alberta, le 14 juillet 2000. Selon le bilan, 12 personnes ont perdu la vie et 140 personnes ont subi des blessures. Il s'agissait de la tornade la plus meurtrière de l'année en Amérique du Nord. Par ailleurs, 91 tornades ont été signalées dans les Prairies cet été-là.

2007: Le 22 juin 2007, la toute première tornade F5 enregistrée au pays, soit le niveau le plus puissant sur l'échelle d'intensité de Fujita, a ravagé la municipalité d'Elie, au Manitoba. Les vents ont dépassé les 420 km / h. Heureusement, on n'a rapporté aucun décès ni blessure grave. Les vents ont tout de même coupé des poteaux électriques et déraciné des arbres. On raconte même qu'ils auraient déplacé une maison entière sur quelques centaines de mètres en la soulevant dans les airs.

2011: La ville historique de Goderich, en Ontario, a été dévastée le 21 août 2011 par le passage de la plus violente tornade de la province depuis 1996. Une personne a été tuée et 40 autres ont été blessées. On évalue la puissance de la tornade au niveau F3 sur l'échelle de Fujita.

SOURCE: Environnement Canada