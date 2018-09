Johanne Fontaine quitte les réseaux sociaux

Quelques jours après avoir effectué une apparition très émouvante lors de l'avant-première de la 33e cérémonie des prix Gémeaux, Johanne Fontaine a décidé de quitter les réseaux sociaux.

Pour annoncer la nouvelle, Joannie, une bonne amie de la comédienne et conférencière, a partagé une vidéo sur la page Facebook de cette dernière.

«Par respect pour vous, c'est important de vous tenir avisés», explique-t-elle d'emblée.

«Depuis un certain moment, Johanne combat avec plus d'ardeur, et ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où elle dort beaucoup. Elle a plus de douleurs. Elle est donc absente complètement des réseaux sociaux maintenant.»

Joannie poursuit en demandant à ses abonnés de continuer de lui envoyer de l'amour, des prières et des bons mots. «Continuez de l'avoir dans vos pensées, dans votre coeur, ça lui fait du bien.»

«La maladie progresse. On y va au jour le jour. Peut-être bientôt des soins plus sérieux... On vous tiendra avisés.»

Johanne Fontaine avait récemment partagé une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle elle s'exprimait d'une manière troublante de sérénité sur sa fin de vie.

«Je n'ai plus de jambes, je n'ai plus d'énergie, moi qui, depuis huit ans, vous dis de danser votre douleur, de danser votre cancer qui ne vous appartient pas, confiait-elle. Là, malheureusement, le cancer a décidé que je lui appartenais.»

«Je vais avoir moins d'énergie, ça s'appelle être en fin de vie», avait-elle déclaré au début août.

Dimanche dernier, Johanne Fontaine a remporté le prix Gémeaux du Meilleur rôle de soutien féminin (série dramatique) pour sa prestation dans L'imposteur, la suite.

