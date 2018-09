François Legault a-t-il dit « ta yeule » à Jean-François Lisée?

François Legault a-t-il dit «ta yeule» à un opposant politique en plein débat télévisé? Plusieurs internautes ont rediffusé un échange entre M. Legault et le péquiste Jean-François Lisée, où on semble entendre le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) lâcher cette invective.

L'échange en question est survenu vers la fin du débat, lorsque la question des impôts a été abordée. M. Lisée est le seul chef de parti à ne promettre aucune baisse d'impôts.

«Ceux qui bénéficient le plus des baisses d'impôts, ce sont les millionnaires et les multimillionnaires. Nous, on veut prendre l'argent disponible pour aider les gens qui en ont besoin. [Avec notre programme], les gens qui ont besoin d'argent vont en avoir. Vos amis millionnaires, M. Legault, n'en auront pas», a lancé le chef du Parti québécois.

La réponse de M. Legault est difficilement audible, mais de nombreux internautes ont entendu (et vu sur ses lèvres) les mots «ta yeule».

On peut clairement voir (et entendre) @francoislegault dire "ta yeule" à @JFLisee. Tout simplement intolérable ! Comment peut on se comporter ainsi à un débat électoral ? #Polqc#QC2018#FaceafaceTVapic.twitter.com/r9KhRsb8sk — Raphaël Rousseau (@RaphalRousseau1) 21 septembre 2018

L'intégralité de l'échange est disponible sur le site de TVA Nouvelles. La réponse de M. Legault se trouve environ à 1:41:30.

Tout de suite après son commentaire, M. Legault sourit largement.

Le moment a vraisemblablement été manqué par les journalistes présents au «Face-à-face» de TVA, y compris l'auteur de ces lignes. Aucune question n'a été posée sur le sujet lorsque M. Legault s'est présenté en point de presse après le débat.

Sur la question des impôts, M. Legault promet une allocation familiale de 2400$ par enfant de moins de 18 ans, en plus de diminuer la taxe scolaire et d'éliminer la tarification modulée des services de garde. Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, souhaite se concentrer sur l'offre de services, mais il promet des baisses de taxes «si on maintient notre rythme de croisière». Manon Massé et Québec solidaire promettent des baisses d'impôts pour les particuliers gagnant moins de 80 000$ et des hausses pour ceux qui gagnent plus de 97 000$.