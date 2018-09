5 solutions pour s’entraîner entre deux réunions au cœur de Montréal

Que ce soit avant d'entrer au bureau, pendant la pause lunch ou juste avant le 5 à 7, on est plusieurs à prendre le chemin du gym pour rester en forme. Tanné de la salle de sport ou du fatigant dans votre groupe de jogging? Voici cinq alternatives originales pour s'entraîner au cœur de la métropole.

Ce n'est pas pour rien que le populaire studio de vélo-cardio qui vient tout juste de souffler sa cinquième bougie est fréquenté par les célébrités comme Ariana Grande ou Charlize Theron.

Les entraînements qu'on y donne de type SoulCycle mêlent spinning et exercices de musculation sur fond de musique rythmée et motivante pour un entraînement complet du corps. Tout en pédalant dans le local éclairé à la chandelle, on y multiplie les séquences de poids libres, de pompes sur le guidon et d'exercices d'abdominaux. Le plus beau : ils permettent de brûler 500 calories en 45 petites minutes.

Les classes qui coûtent 22$ à l'unité (un peu moins si vous achetez un forfait) sont offertes gratuitement ce 21 septembre et seront suivies d'une fête à partir de 19h pour souligner l'anniversaire du studio.

3483, avenue du Parc, Montréal

EPIX/Facebook

Au studio EPIX, situé au centre-ville de Montréal, on vous encourage à vous dépasser (en respectant votre limite) avec différents types d'entraînements en groupe, comprenant presque tous des séances de course par intervalles.

Voudrez-vous tonifier le corps au complet, améliorer votre endurance et votre capacité cardiovasculaire, ou encore prendre la masse musculaire spécifiquement dans le haut du corps? Suffit de réserver le cours qui vous convient.

EP1X se vante de donner des entraînements qui équivalent à toutes vos précédentes séances d'exercices de plus de deux heures. Alors, conseil d'ami, n'arrivez pas trop fatigué.

345, rue de la Gauchetière O, Montréal

Le magnifique studio Ensō idéalement situé à côté de la station de métro est surtout connu pour ses cours de yoga guidé, mais si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus exigeant et différent (pas que le yoga chaud n'est pas intense, on s'entend), essayez le hot barre.

Grâce à une fusion de Pilates et de ballet, ça aide à renforcer le corps entier et à travailler votre posture mais surtout à le tonifier et à définir les muscles.

C'est accessible aux débutants et ça coûte 23$ par séance (un peu moins avec un forfait).

1470, rue Peel, Tour B, Suite 100, Montréal

L'un des plus nouveaux et plus beaux gyms de Montréal offre non seulement des entraînements privé, semi-privé et des cours de yoga, mais se spécialise aussi dans les arts martiaux et sports de combat, reconnus pour leurs effets bénéfiques considérables sur le corps.

Ils permettent de dépenser beaucoup d'énergie et de brûler des calories rapidement tout en stimulant plusieurs muscles à la fois.

Chez Machina, vous pouvez apprendre les rudiments du Muay Thaï tout en renforçant votre endurance, faire le kickboxing bootcamp pour un entraînement cardiovasculaire du tonnerre ou encore boxer, sauter à la corde et renforcer votre corps entier sur fond de musique énergique en essayant le Boxcon.

La salle de sport n'est pas au centre-ville, mais plutôt dans le Mile End, pour ceux qui travaillent un petit peu plus au nord.

5455, avenue Gaspé, Montréal

Ici, on ne vous propose pas juste de faire de simples squats en rond et un peu de course. L'entreprise Lemieux Training propose des entraînements intensifs et originaux utilisant la géographie et le mobilier urbain. On grimpe une montagne en position chaise, on saute sur un bloc de béton, ou ajoute de la complexité à un simple push-up.

Les entraîneurs misent sur des entraînements de résistance, d'agilité, et de renforcement musculaire.

Pas de panique, pas besoin d'être un athlète pour se lancer. Il y a trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Mais si on était vous, on s'assurerait quand même d'avoir bien dormi la veille.

Leurs bootcamps extérieurs sont proposés depuis plus de sept ans et sont offerts à diverses locations à Montréal, au Lac des Castors et au Marché Atwater entre autres.

