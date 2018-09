POLITIQUE

Décryptage: l'immigration, atout ou fardeau?

Dans la série "Immigration, l'heure juste" on aborde les problématiques de l’intégration au marché du travail des immigrants qualifiés à l’aide du récit de deux immigrants et d'interventions d'intervenants externes (experts). Pourquoi, malgré le fait qu’ils soient très qualifiés et sur-sélectionnées les immigrants peinent-ils autant à intégrer le marché du travail? Quels sont les enjeux?