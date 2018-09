Cinq activités fun à faire à Londres avec un enfant

Qu'on la découvre entre amis, en solo ou en famille, la capitale du Royaume-Uni a de quoi plaire à tous. Que prioriser quand on s'y arrête avec des enfants? Voici quelques pistes testées et approuvées!

1- Les Studios Harry Potter

Qu'on soit fan ou non du personnage imaginé par J.K. Rowling, cette visite constitue une valeur sûre. En plus de déambuler dans les décors où ont évolué les acteurs pendant une décennie, on apprend une foule d'anecdotes de tournage. Il faut prévoir au moins cinq heures pour profiter pleinement des lieux. Notez que les studios se trouvent en retrait de la ville, à environ une heure et demie du centre, et qu'il faut acheter son billet en ligne. Selon votre budget, il est possible de s'y rendre en autobus (on achète le billet en ligne en même temps que l'accès aux studios), en train et en navette, ou en taxi londonien.

2- Relève de la garde au Palais de Buckingham

Certains clichés sont incontournables, surtout lors d'une première visite à Londres. Pourquoi bouder son plaisir? D'autant plus que c'est gratuit! Même si la visite du Palais de Buckingham (payante), possible pendant l'été et à certains moments pendant l'hiver et le printemps, ne vous intéresse pas, avec des enfants, la relève de la garde risque d'être un franc succès. Dès 10h30, l'ancienne garde se retrouve dans l'avant-cour du Palais de Buckingham. L'ancienne garde du Palais de Saint-James la rejoint vers 10h45. Arrive ensuite la nouvelle garde, partie de Wellington Barracks à pied ou à cheval. La fanfare militaire accompagne la cérémonie. Même en arrivant à la fin (comme nous), on se surprend à scruter les moindres détails de cette tradition emblématique... et des uniformes, particulièrement la coiffe en poil d'ours! La cérémonie se déroule les lundis, mercredi, vendredi et dimanche, quand la météo le permet.

3- Visiter le Londres des films

Ville photogénique s'il en est une, Londres a servi de décor à de nombreuses productions cinématographiques. Il y a bien sûr les lieux aperçus dans les films de Harry Potter, qu'on peut découvrir avec la carte concoctée par Visit Britain ou avec un guide francophone par l'entremise d'une agence comme Voyageurs du monde. Les fans de Paddington, eux, ne voudront pas rater leur chance d'explorer le National History Museum. Ils reconnaîtront sans doute Tower Bridge, que les plus vieux auront peut-être vu dans Tomb Raider et Mission impossible. Visit London a même conçu un itinéraire détaillé pour les plus grands admirateurs de l'ourson friand de sandwichs à la marmelade.

4- Prendre le thé chez Sketch

Visiter Londres sans prendre le thé? Inconcevable! Avec des enfants, on opte pour un endroit funky comme Sketch, dont la déco provoque instantément des «oh!» et des «ah!». Bien que les plateaux garnis de sandwichs et autres gâteries soient aussi attrayants que savoureux et le thé, franchement divin, il y a fort à parier que les petits comme les grands se souviendront surtout... des toilettes. En entrant dans la pièce, on a l'impression de pénétrer dans une sorte de vaisseau spatial futuriste. Les cabines en forme d'œuf ont, de plus, chacune leur propre atmosphère sonore. Ne vous étonnez pas de voir tout le monde dégainer son cellulaire pour prendre des selfies!

5- Flâner du côté du London Eye

Bien que la grande roue emblématique offre une vue impressionnante sur la ville, nul besoin d'y monter pour profiter de l'expérience londonienne à son meilleur : se balader dans les environs nous en met déjà plein la vue. Par beau temps, il fait bon flâner en s'arrêtant pour regarder les spectacles de rue. Des croisières sur la Tamise sont également possibles. Si vous tenez à voir la ville depuis la «Millennium Wheel», surnommé ainsi à cause des festivités de l'an 2000, procurez-vous des billets coupe-file en ligne. Le Big Ben étant en rénovation jusqu'en 2021, il faudra revenir dans les parages!

Mais encore?

D'autres pistes? Le Science Museum, Aquarium SEA LIFE London, Madame Tussauds, ZSL London Zoo, la Tour de Londres, Picadilly Circus... Sans oublier le shopping! Avec des ados, la London Bridge Experience, qui présente le côté obscur (et sanglant) de Londres peut être intéressante. La majorité des musées étant gratuits, on en profite aussi! Pour jouer les touristes à fond, on prend également les célèbres autobus rouges à deux étages. Pour d'autres idées, consultez la section consacrée aux enfants du site de Visit London.

