DIVERTISSEMENT

Découvrez en primeur le nouveau clip de November

November présente le clip intime et langoureux de la chanson «Endless Summer», tirée de son plus récent album, «Romance in Silver», paru le printemps dernier. L’artiste originaire d’Ottawa sera en spectacle à Montréal le 27 septembre au Bar Le Ritz, et le 29 septembre dans le cadre de la soirée Millenium Pop au Diving Bell Social Club.