Trois nouveaux rendez-vous dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein

Dans le cadre d'Octobre Rose - le mois de la sensibilisation au cancer du sein - la Fondation cancer du sein du Québec va innover trois nouveaux rendez-vous pour cette édition 2018. Le but?

Amasser plus d'1 million de dollars au cours de ces 4 semaines afin de multiplier les actions de soutien, de sensibilisation, d'éducation, de recherches et d'innovation à travers tout le Québec. On fait le point sur ces trois nouveautés à ne pas rater pour la bonne cause.

* 1 Québécoise sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. * 88% des personnes atteintes survivent à la maladie au-delà de 5 ans. * 1% de tous les cancers du sein touche les hommes.

Voici trois nouveaux rendez-vous à mettre à l'agenda!

Plus de 1000 personnes sont attendues à ce grand rassemblement qui souligne l'accomplissement et le dévouement de tous les participants de la Virée Rose. Des artistes québécois fouleront les planches de la scène extérieure : Martin Fontaine, Lulu Hughes, Jean-Thomas Jobin, Robby Johnson, Florence K et plusieurs autres.

Lieu: Parc Maisonneuve à Montréal, le 30 septembre de 11h30 à 15h.

Le 4 octobre, des bâtisses emblématiques de la ville de Montréal seront illuminées en rose pour la cause : l'Hôtel de Ville de Montréal, la Tour de Montréal, la Maison Simons située au centre-ville et l'édifice de la BMO Banque de Montréal.

Lieu: rassemblement officiel à la place Vauquelin, à côté de l'Hôtel de Ville. Des discours de représentants municipaux, des témoignages de survivantes auront lieu, ainsi qu'une animation dynamique sur scène avec Myriam Filion, kinésio-oncologue, le 4 octobre dès 17h45.

Ce sera une expérience culinaire mettant au défi les participants ayant tenu une collecte de fonds d'importance, à Montréal et à Québec. Les ateliers seront animés par de grands chefs et personnalités connues du public - passionnées de cuisine.

Lieu: Montréal : La Guilde Culinaire, les 27 et 28 octobre - Québec : Ateliers & Saveurs Montréal, Québec, le 3 novembre.

*Depuis plus de 24 ans, la Fondation cancer du sein du Québec a investi près de 44 millions de $ afin de soutenir une recherche de pointe au Québec et de défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches.

À propos d'Octobre Rose

Depuis plus de 20 ans, Octobre Rose est une campagne de mobilisation annuelle à l'échelle internationale consacrée à la sensibilisation au cancer du sein afin de favoriser la prise de conscience sur les réalités de cette maladie, l'importance de la recherche, et l'accroissement du soutien. Elle vise à inciter les gens à porter une attention particulière à la santé de leurs seins.

