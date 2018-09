Une petite fille laissant glisser un bateau en papier dans les eaux du lac Léman. C'est avec cette image très simple mais si forte de sens que l'artiste français Saype a souhaité rendre hommage au travail des bénévoles de SOS Méditerrannée.

Cette jeune fille s'appelle "Future" et vient d'apparaître sur la pelouse du Parc de la Perle du Lac au bord du lac Léman à Genève, en Suisse. Ce mardi 18 septembre, l'artiste français a dévoilé le fruit de son travail étalé sur plus de 5000 mètres carré: "Message from future". Mais c'est en prenant de la hauteur que son travail se dévoile.

"'Message from future', sur 5000m², Genève, 2018. Un projet en association avec SOS Méditerranée Suisse. Allez suivre le travail de cette incroyable association qui vient en aide aux migrants en Méditerranée. Merci beaucoup à la ville de Genève pour avoir soutenu ce projet"

Sa peinture, réalisée en association avec SOS Méditerranée, veut sensibiliser au travail de l'organisation humanitaire maritime dédiée au sauvetage des migrants en mer Méditerranée. Et comme un symbole, la fresque se trouve tout près du siège de l'OMC et de l'UNICEF et non loin de celui des Nations unies.

Et pour arriver à ce résultat saisissant, Saype s'est servi de peintures biodégradables à base de pigments naturels pour représenter cette petite fille lançant un bateau en origami dans le lac suisse. Une trace artistique, mais aucune trace pour l'environnement.

"Un message d'espoir qu'elle transmet à l'humanité"

"La petite fille, qu'on a appelée 'Future', représente justement le futur. C'est tout ce que véhicule la figure de l'enfance, la responsabilité qu'on a vis-à-vis des enfants, et aussi eux, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, explique le jeune artiste à France 3, cette petite jette un bateau à la mer un peu comme un message d'espoir qu'elle transmet à l'humanité. Ce projet fait doublement sens car il est à Genève, près de l'ONU. Genève est une ville internationale avec 50% de population étrangère"

"L'artiste Saype a peint une immense fresque sur la pelouse de la Perle du Lac à Genève en soutien à SOS Méditerranée Suisse. Merci à la ville de Genève et à Saype"

De son vrai nom Guillaume Legros, Saype a cherché la meilleure façon de questionner les populations sur le sort de migrants, comme il le décrit à France 3: "Ce projet est né en mars 2018. Nous sommes très sensibles au fait que des gens mettent de côté leur vie deux semaines, trois semaines, pour aller à bord du bateau l'Aquarius de SOS Méditerranée, sachant très bien qu'ils vont être confrontés à des situations de vie abominables. On a eu toute une période de doutes, on ne savait pas trop comment nous positionner car la question migratoire est vraiment épineuse. Je crois qu'il n'y a pas de question tranchée. On comprend les gens du sud de l'Italie qui ont la masse du flux migratoire et qui saturent ; mais par contre on est obligé de comprendre les gens qui traversent la Méditerranée"

Spécialisé dans le mariage du "street art" et du "land art", l'artiste belfortain de 29 ans avait déjà montré son engagement avec une œuvre similaire au festival des Eurockéennes de Belfort en juillet dernier.



Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.