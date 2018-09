Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) Philippe Couillard a affirmé qu'il était possible de nourrir un adulte et deux adolescents au coût de 75$ par semaine, jeudi.

Selon ce qu'il a expliqué au micro de Philo Lirette à l'antenne d'Énergie 94,3 Montréal, il est en accord avec l'ex-dragon François Lambert qu'il était possible de nourrir une famille pour 75$. Les menus ne seraient par contre «pas très variés», a-t-il précisé. «On est pas mal sur le végétal!»

Plus tard, il a nuancé qu'il est certainement «très, très, très difficile» d'y arriver avec des adolescents en «croissance».

La déclaration a rapidement fait réagir les citoyens et ses adversaires politiques sur les réseaux sociaux.

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a demandé «comment peut-on aspirer à gouverner le Québec quand on est déconnecté de même de la vie des gens pour penser que 75$ par semaine c'est suffisant pour nourrir une famille?»

Le candidat de QS dans Rosemont et ex-journaliste, Vincent Marissal, a souligné qu'il était «impossible de nourrir une famille pour une semaine avec 75$». «On a ici une preuve supplémentaire de la déconnexion totale du PLQ», a-t-il ajouté.

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'est aussi emparé de la citation pour passer un message sur les réseaux sociaux. «Encore 4 ans avec lui? Non merci», a écrit le parti en vignette d'un montage photo.

À la suite de l'entrevue, Philippe Couillard a nuancé ses propos au sujet des coûts reliés à l'épicerie en expliquant «que des familles vivent avec 75$/semaine pour faire l'épicerie».

«C'est pour que nos familles les plus vulnérables n'aient plus à vivre cette situation que nous avons mis en place le ➕ ambitieux plan de lutte contre la pauvreté de l'histoire du Qc», a-t-il ajouté.

Les internautes ont aussi questionné la possibilité de faire son épicerie pour une semaine avec cette somme.

Plus que tanné des millionnaires qui nous disent qu'il est possible de vivre dans la pauvreté et de s'épanouir. Couillard et Legault, sur quel planète vivez-vous? #QC2018https://t.co/oONZ35mb3A