Gisele Bündchen est totalement méconnaissable en une du Vogue

La top modèle brésilien Gisele Bündchen est largement reconnue pour ses jambes de déesses, ses traits fins et surtout pour sa magnifique et foisonnante chevelure blonde. C'est d'ailleurs en partie à cause de ses fameux attraits qu'elle a longtemps été le mannequin le mieux payé. Mais en couverture du Vogue Italie d'octobre, elle a laissé tomber son look iconique pour un autre.

La belle de 38 ans apparaît sur le magazine de mode avec une crinière rousse ainsi qu'un maquillage sévère, nous faisant oublier ses doux traits. Pourquoi? Pour se mettre dans la peau de la célèbre chanteuse italienne Mina et lui rendre ainsi hommage.

«C'est toujours plaisant de jouer différents rôles pendant que je pose et de ressentir à quoi ça ressemble d'avoir une apparence complètement différente», a confié le mannequin sur Instagram, remerciant ses amis et son équipe beauté de l'avoir transformée «en Mina, la chanteuse italienne la plus iconique de tous les temps».

Le rédacteur en chef de Vogue Italie, Emanuele Farneti, a précisé sur Instagram que l'équipe «voulait célébrer non seulement Mina l'interprète, mais aussi Mina l'extraordinaire créatrice, influenceuse de style et son impact sur la mode, la beauté et la culture populaire».

Les internautes sont plusieurs à avouer ne pas avoir reconnu Gisele Bündchen sur le coup tant la transformation est intense.

On peut en effet souligner le travail de l'équipe beauté du Vogue puisque le mannequin brésilien ressemble vraiment à Mina, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous :

D'autres ont sinon comparé son look à celui de Bette Midler dans Big Business. Tant que ça n'est pas dans Hocus Pocus, traduit Abracadabra au Québec.

Gisele Bündchen qui est marié au populaire joueur de football Tom Brady a pris sa retraite des défilés en 2015, mais continue de travailler à titre de mannequin pour diverses campagnes.

