Les autorités de Longueuil ont diffusé jeudi un avis d'ébullition de l'eau pour l'arrondissement de Saint-Hubert et la municipalité voisine de Saint-Bruno-de-Montarville.

Des résultats d'analyse de laboratoire ont fait état de la présence de la bactérie E. coli dans un échantillon prélevé dans le réseau d'aqueduc, indique-t-on.

Il est ainsi fortement recommandé de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la consommer, jusqu'à nouvel ordre.

Les autorités ont aussi mis en garde la population contre les dangers d'utiliser de l'eau non bouillie pour la préparation des boissons et des aliments, le lavage des fruits et des légumes destinés à être mangés crus, la fabrication des glaçons et le brossage des dents.

Elles ont ajouté que l'eau du robinet non bouillie pouvait être utilisée pour laver la vaisselle à l'eau chaude, en s'assurant de bien l'assécher; laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

En ce qui concerne les jeunes enfants et les nourrissons, il est préférable de les laver à la débarbouillette afin d'éviter qu'ils n'avalent de l'eau et de s'assurer qu'ils ne portent pas d'objets trempés à leur bouche.