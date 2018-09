Le meilleur à venir pour «XOXO»?

La grande première de la nouvelle téléréalité XOXO risque d'alimenter bien des discussions à la suite de sa diffusion le 19 septembre sur les ondes de TVA. Mais saura-t-elle captiver son auditoire?

La première émission, qui donne lieu à quelques longueurs et qui n'est pas encore très glamour, est majoritairement consacrée à la formation des trois équipes féminines qui participeront à l'aventure sous l'aile d'Olivier Primeau, Cary Tauben ou de l'artiste et ancienne lofteuse Elisabetta Fantone.

Animée d'une main de maître par Anouk Meunier, l'émission promet tout de même de nombreux rebondissements et des protagonistes colorés. Au terme de ces 11 semaines rythmées par des jeux et des événements huppés, le couple gagnant remportera un grand prix de 100 000 $ en argent comptant, des invitations à 3 événements VIP à travers le monde (Tomorrowland en Belgique, Ultra Music festival à Miami et le festival de musique Coachella en Californie) et les clés d'un condo en Floride pour un an.

ATTENTION SPOILERS

L'identité des gars enfin dévoilée

Contrairement aux filles, les prénoms et profils Instagram des cinq garçons étaient gardés secrets jusqu'ici. Pour la première fois, on voit les candidats tous pourvus d'un physique irréprochable. Le premier présenté est Jake, qui a expliqué d'emblée à Anouk Meunier qu'il «aime ça être vu».

Ensuite Manuel, conseiller financier, a selon lui un talent pour entretenir une conversation sur tous les sujets, malgré ses réponses très laconiques aux questions d'Anouk Meunier. De son côté, Mike, le candidat qui gagne sa vie en tant qu'influenceur sur Instagram en plus de se retrouver sur plusieurs centaines de couvertures de romans à l'eau de rose, n'aime «pas perdre». Nathan, le plus jeune candidat âgé de 20 ans, est un passionné d'art. Le dernier candidat, Simon, a terminé un baccalauréat en administration, mais a choisi d'être barman en raison de son amour pour les «contacts humains».

Des sourires et quelques déceptions

Depuis le 20 août, les 24 candidates choisies pour prendre part à XOXO devaient se démarquer sur les réseaux sociaux pour obtenir une place dans l'aventure.

Celles-ci ont défilé devant les trois conseillers afin de savoir au sein de quelle équipe elles allaient poursuivre l'aventure.

Chaque conseiller a sélectionné son coup de cœur au tout début, offrant ainsi à la candidate un aller simple pour le penthouse. Amélie, âgée de 20 ans, fera partie de l'équipe d'Olivier Primeau, qui a expliqué qu'il l'avait accompagnée aux auditions et l'avait convaincue de participer à l'émission après l'avoir entendue discuter de l'émission. Selma Rose, la seule candidate qui était très peu active sur les réseaux sociaux avant sa sélection pour l'émission, écoutera les conseils du coloré Cary Tauben. Et Jézabel, 23 ans, sera dans la formation d'Elisabetta Fantone.

Après les trois premières candidates sélectionnées, l'animatrice Anouk Meunier a ensuite brisé le rêve de trois autres participantes.

Durant un processus vite lassant, les jeunes femmes ont ensuite tenté d'obtenir leur billet d'entrée une par une.

Six candidates ont appris sur le plateau qu'elles ne feraient finalement pas partie de la téléréalité. Si la plupart ont quitté la scène avec le sourire, ce n'est pas le cas de Laurie-Pier, qui semblait pourtant être une candidate très prometteuse. Elle aura marqué les esprits avec son caractère bien trempé et son mécontentement évident, un des rares moments qui aura brisé le long défilé de candidates. Élise, qui s'est sabotée en se qualifiant de «mamie», n'a évidemment pas obtenu la faveur des conseillers. Certaines ont été écartées en raison de leur jeune âge, qui ne leur permet pas de sortir dans les bars aux États-Unis. D'autres en raison de leur caractère ou de l'absence de connexion possible avec les garçons.

Entrée dans les maisons

Une fois les équipes formées, chaque groupe s'est dirigé vers le centre-ville de Montréal afin de découvrir leur logis respectif. L'endroit, de 1200 pieds carrés et pourvu d'une terrasse de 1000 pieds carrés, porte la marque de chaque conseiller. Quelques touches de léopard chez le coloré Cary Tauben et de nombreuses œuvres d'art pour les filles sous l'aile d'Elisabetta Fantone.

Piquant la curiosité des auditeurs, l'émission se termine sur l'élimination inattendue de trois candidates. Chaque conseiller devra choisir laquelle de ses recrues devra faire sa valise avant même de l'avoir défaite. On sent que la bonne entente qui régnait jusqu'ici entre les filles ne durera pas longtemps...

Omniprésence des réseaux sociaux

Comme le dévoilement des 24 aspirantes candidates a suscité l'engouement du public - le profil des filles a obtenu 1,5 million de vues - l'émission continue de miser sur sa force: les médias sociaux.

Les candidats seront tous réunis au sein d'un réseau social fermé nommé le Groupe privé XOXO. La production promet que ce réseau social interne causera des «malaises et des situations» durant les épisodes.

Durant l'émission, les garçons auront tous accès à un téléphone cellulaire. Chaque groupe de filles aura un cellulaire qu'une seule candidate aura en sa possession durant une semaine. Celles-ci pourront partager avec leurs colocataires les informations qu'elles trouveront sur ce réseau social... ou non.

On sent que la pagaille régnera sous peu.

L'émission XOXO est diffusée le mercredi à 19h30, sur les ondes de TVA et simultanément sur xoxo.videotron.com. À 21h, les abonnés Mobile Vidéotron peuvent écouter l'épisode suivant sur xoxo.videotron.comsous forme de «chapitres non censurés».