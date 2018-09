On a trouvé Vulcain, la planète de Spock (enfin presque)

Quand la science rejoint la science-fiction. Après avoir découvert une planète similaire à Tatooine (rocheuse qui orbite autour d'un système à deux étoiles), des chercheurs ont découvert une planète que l'on peut baptiser "Vulcain", le monde originaire de Spock dans la série Star Trek.

Cette nouvelle planète a été découverte grâce au télescope Dharma et son programme de recherche automatisée d'exoplanètes, rapporte, ce mardi 18 septembre, dans un communiqué l'université de Floride, pour qui travaille l'auteur principal de l'étude, publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Pour les chercheurs, la planète ne s'appelle pas officiellement Vulcain, mais HD 26965 b, et son étoile HD 26965. Mais on appelle également cet astre brillant à 16 années-lumières de la Terre, visible à l'oeil nu, "40 Eridani".

Une prédiction vieille de 27 ans

Si ce nom n'a jamais été prononcé dans la série originale de Star Trek, deux livres basés sur ce vaste univers, publiés en 1968 et 1980, affirment que Vulcain orbite autour de 40 Eridani. Un autre auteur évoque lui l'étoile Epsilon Eridani.

En juillet 1991, le créateur et producteur de Star Trek Gene Roddenberry a fini par trancher, aidé par trois astronomes de Harvard. Ils expliquent, dans une lettre envoyée au magazine Sky&Telescope, que 40 Eridani est le meilleur choix. Tout simplement car l'étoile, un peu plus petite que le Soleil, a le même âge. Alors qu'Epsilon Eridani n'a qu'un milliard d'années. Quatre fois plus jeune.

"En se basant sur l'histoire de la vie sur Terre, la vie sur n'importe quelle planète autour d'Epsilon Eridani n'auraient pas le temps d'évoluer au-delà du niveau des bactéries", estiment-ils. Comme 40 Eridani est un système triple, composé de trois étoiles, ils imaginent que Vulcain "orbite autour de la principale", les deux astres compagnons "brillent avec éclat dans le ciel de Vulcain".

Une "super-Terre" pas forcément habitable

HD 26965 b a évidemment peu de chances d'abriter des Vulcains. Et même de supporter la vie tout court. Même si c'est une "super Terre", cela ne veut pas dire que cette exoplanète est habitable. Proche de l'étoile (elle tourne autour en 42 jours), elle est "super" car bien plus grosse que notre planète bleue: 8 fois plus massive.

Ainsi, les auteurs de l'étude rappellent que la plupart des exoplanètes de ce type découvertes sont plutôt gazeuses, même s'il existe des exceptions, comme Kepler-10 c.

Pour en savoir plus sur cette Vulcain du monde réel, il faudra l'observer d'une autre manière. Pour la détecter, les chercheurs ont utilisé ce que l'on appelle la méthode de la "vélocité radiale". Pour faire simple, ils observent d'infimes variations dans la position d'une étoile, qui est liée à la force de gravité exercée par une planète qui orbite autour.

Afin de mieux comprendre HD 26965 b, il faudra observer cette étoile avec un télescope spatial, à l'instar de Kepler ou du récent Tess, afin de voir passer l'ombre d'une planète sur la tâche de lumière de l'astre. Nous serons alors peut-être fixés sur la nature de Vulcain.

