Sony suit les traces de Nintendo et dévoile la PlayStation Classic

Las de la course aux mégapixels, vous êtes nostalgiques des premiers émois de joueur de votre jeunesse? Sony est là pour vous consoler! Avec l'annonce de la sortie de sa PlayStation Classic, la marque réplique aux NES Classic et SNES Classic de Nintendo, et prouve que l'innovation est compatible avec le passé. Mais Sony a pris soin de modifier quelques détails.

Dans une vidéo partagée ce mardi 18 septembre, Sony dévoile les caractéristiques de sa PlayStation Classic. Si la console aura la mêmes caractéristiques techniques que son aînée sortie en 1994, elle sera 45% plus petite. Parmi les 20 jeux préchargés sur la console, cinq sont déjà dévoilés: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, et Wild Arms. Côté branchements, Sony fournira deux manettes «répliques» de l'époque et une sortie HDMI.

Le prix de la PlayStation Classic est fixé à 99,99 $ et sa sortie est prévue pour le 3 décembre 2018.

Sony

