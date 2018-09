Peter Dinklage se confie sur la fin du tournage de «Game of Thrones»

La fin de Game of Thrones approche inexorablement. Pour les acteurs, la fin du tournage de cette huitième et ultime saison a laissé de nombreuses traces, en particulier chez Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister dans la série de HBO.

Après avoir remporté l'Emmy Awards du meilleur second rôle dans une série dramatique pour Game of Thrones, ce lundi 17 septembre, Peter Dinklage s'est confié à Variety sur le clap de fin de la série.

«C'était très triste. Ce n'est pas seulement une grande série à laquelle vous participez, c'est aussi une énorme famille dans laquelle vous avez été accueillie, a-t-il confié. En ce qui me concerne, pendant une décennie, j'étais loin de chez moi: je vis à New York et nous avons tourné la série en Europe pendant tellement de temps que je devais rester sur place, sans pouvoir rentrer à la maison le week-end. Du coup, j'ai développé de profondes racines dans la communauté irlandaise et dans les autres pays où nous avons tourné.»

L'acteur récompensé à trois reprises pour son rôle du nain mal-aimé de la famille Lannister a insisté sur la difficulté de dire adieu à près d'une décennie de sa vie et de sa carrière: «C'était vraiment difficile de dire au revoir, parce que ce n'était pas juste un au revoir à la série. C'était un au revoir à toute ma vie là-bas».

HBO

«Avant, les personnages de ma taille n'étaient pas assez intéressants»

Peter Dinklage s'est également prononcé sur ses craintes au moment d'accepter l'un des rôles les plus emblématiques de la série de David Benioff et D.B Weiss: « Malheureusement, avant ce personnage, les personnages de ma taille n'étaient pas assez intéressants pour que j'aie envie de les jouer. Je l'avais fait une ou deux fois auparavant, et ça n'avait pas collé, mais David et D.B ont très rapidement soulagé mes inquiétudes», explique-t-il.

En guise de conclusion, celui qui incarne James dans l'oscarisé Three Billboards Outside Ebing, Missouri a déclaré à Variety qu'après des années de travail sur des films indépendants et avec un public limité, il a «absolument adoré ce personnage et les histoires que nous racontions, c 'est tellement beau quand les gens finissent par se sentir comme vous».

L'histoire de Peter Dinklage avec l'univers de Westeros n'est pas encore totalement écrite. La série ne fera son retour qu'au cours de l'année 2019, de quoi laisser le temps au comédien de profiter encore un peu de l'atmosphère enthousiaste autour de cette dernière saison.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

