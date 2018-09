L'Irlande du Nord sur les traces de Game of Thrones

Que vous optiez pour une visite guidée ou que vous concoctiez vous-mêmes votre propre itinéraire, vous aurez amplement de quoi vous tenir occupé en choisissant la série Game of thrones comme fil conducteur d'une visite en Irlande du Nord. En attendant la huitième saison, voici quelques lieux marquants où s'est arrêtée l'équipe de tournage.

Winterfell

C'est le château de Ward, dans le comté de Down, qui devient Winterfell dans la série. Le foyer des Stark se trouve sur un domaine de 332 hectares. L'équipe a passé huit semaines dans ce bâtiment érigé au XVIe siècle lors du tournage de la première saison. Des visites guidées et même costumées y sont aujourd'hui offertes. Envie de décocher quelques flèches? C'est aussi possible! À noter que c'est le château de Doune, en Écosse, qui a aussi servi de décor à Outlander, qui incarne Winterfell dans le pilote de Game of thrones.

L'Allée du roi

Plantés pour impressionner les invités qui empruntaient le chemin menant à la maison Gracehill, les arbres qui bordent Dark Hedge sont, deux siècles plus tard, franchement impressionnants. Dans la série, on aperçoit Arya déguisée en garçon, en pleine fuite, dans ce décor empreint de mystère. Même s'il est désormais interdit aux automobilistes d'emprunter la route, certains ignorent le règlement et se garent n'importe où. Le mieux est de s'y rendre très tôt le matin, quand les lieux sont encore (presque) déserts.

Le parc forestier de Tollymore

Entre les séquoias et les vieilles pierres, vous pourrez presque imaginer les Marcheurs Blancs de la Forêt hantée, que tous craignent à Westeros. C'est ici que les Stark font la découverte des nouveaux géants. Ici, aussi, que Bran retrouve le corbeau à trois yeux qu'il voit dans ses rêves. Parfait pour s'immerger dans l'univers de GOT!

Le Château de Pyke, dans les îles de Fer

Dans le comté d'Atrim, la route qui longe la côte offre des points de vue époustouflants. On y aperçoit notamment le Château de Dunlece, en ruines, dont l'extérieur est devenu celui de la famille de Theon Greyjoy le temps de quelques épisodes. Aucune scène n'a été tournée à l'intérieur, mais il est possible d'en faire la visite. Selon les anciens habitants, quand les cuisines du château se sont effondrées, sept cuisiniers sont tombés dans la mer...

Un stationnement... médiéval?!!

Si vous vous rendez du côté de Larrybane, là où se trouve le très touristique pont de corde de Carrick-a-Rede, portez attention au stationnement qui se trouve à proximité, dans une ancienne carrière de calcaire. Vous y apercevrez une plaque expliquant que l'endroit a accueilli le campement de Renly Baratheon dans la deuxième saison.

C'est en se retrouvant dans ce genre de lieu qu'on réalise à quel point les équipes de télévision arrivent à transformer radicalement un paysage!

Pour plus d'information, consultez la section spéciale consacrée à la série, en français, sur le site de l'office de tourisme de l'Irlande et celle, en anglais, de Discover Northern Ireland. On y dénombre pas moins de 26 lieux de tournage!

