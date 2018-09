Jennifer Garner dévoile sa routine beauté pour gagner du temps

Jennifer Garner est une comédienne qu'on adore notamment pour son naturel et son franc-parler sans filtre. Son compte Instagram regorge de confidences, de coups de coeur et astuces. Elle est à elle seule un remède anti-morosité.

Voici son dernier conseil en date

C'est ce partage où on la voit bigoudis sur la tête nous dévoilant sa nouvelle routine beauté pour optimiser son temps et être parfaite au plus vite pour aller chercher ses trois enfants à l'école.

Voyez plutôt la technique inspirante et surtout le naturel de la star qui nous séduit à tout coup. Ce tutoriel beauté pour avoir des cheveux volumineux et vagués est parfait!

En plus d'être une mère parfaite, une ex-blonde au top, elle est une amie merveilleuse. Avec cette vidéo, elle fait la promotion du dernier livre de son amie Reese Witherspoon intitulé « Whiskey in the Teacup.»

La routine est assez simple et le résultat parfait - il faut dire que le modèle l'est aussi. Le clin d'oeil qui conclut parfaitement le tout? La touche de rouge à lèvres similaire à celui que porte Reese au cours de sa démonstration.

