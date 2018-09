Non, la sodomie, ce n'est pas sale. Non, la sodomie, ce n'est pas réservé aux homosexuels. Le sujet du sexe anal peut perdre ou mettre mal à l'aise beaucoup de gens et susciter tout un tas de questions.

Comment expliquer à son (ou sa) partenaire qu'on a envie d'expérimenter la chose? Faut-il nécessairement mettre du lubrifiant? Si c'est le cas, y a-t-il un prérequis quand on se fait pénétrer pour la première fois? Existe-t-il aussi une ou plusieurs positions à privilégier pour ne pas que ça fasse mal?

Si certaines réponses à ces questions vous paraissent encore floues, il existe un remède à cela. Lequel? Une bande dessinée. Intitulée Les joies du sex-toy et autres pratiques sexuelles, elle sera disponible dans les librairies en France à compter du 19 septembre. Publiée aux éditions Glénat, cette BD inaugure avec «Petit Paul» de Bastien Vivès la nouvelle collection de l'éditeur dédiée au sexe, supervisée par Céline Tran (ex Katsuni), ce mercredi.

Ses auteurs Mathew Nolan et Erika Moen nous offrent l'occasion d'en apprendre plus sur le sexe anal avec un brin d'humour, de légèreté, mais jamais sans tomber dans la vulgarité.

«Même si on touche quelques restes d'excréments, et puis quoi? On sera dans la merde? Non, on rigole un bon coup, on nettoie, et on oublie [...] pour cette soirée-là. Pas de quoi paniquer», expliquent les auteurs dans l'une des planches que Le HuffPost vous dévoile en exclusivité ci-dessous.

Glénat

«Les joies du sex-toy et autres pratiques sexuelles» par Mathew Nolan et Erika Moen, aux éditions Glénat, disponible en librairie en France à compter de ce mercredi 19 septembre.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.

