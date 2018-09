Une jeune championne espagnole de golf de 22 ans, étudiante à l'université de l'Etat de l'Iowa, a été tuée lundi et son meurtrier présumé interpellé, ont rapporté les autorités américaines.

Née en Espagne, Celia Barquin Arozamena avait été élue "athlète de l'année de l'Etat de l'Iowa" et avait remporté un tournoi majeur du sport universitaire, le "Big 12 Champion".

Un homme également âgé de 22 ans, Collin Daniel Richards, a été inculpé de son assassinat.

Former college golf star Celia Barquín Arozamena, 22, is found murdered on an Iowa golf course: Man, 22, is arrested https://t.co/i3pCPnVqOtpic.twitter.com/X7eA2iwL0X — Daily Mail US (@DailyMail) 18 septembre 2018

Contactée lundi matin, la police d'Ames, ville où se trouve l'Iowa State University, dans le Mid-Ouest, s'est rendue sur un terrain de golf où des joueurs avaient remarqué un sac sans personne aux alentours.

"Les policiers ont répondu et trouvé ensuite un corps un peu plus loin", a indiqué la police dans un communiqué diffusé sur Twitter. "Au cours de l'enquête, les policiers ont déterminé que la victime avait été attaquée et en était décédée".

Dès l'école secondaire, la jeune femme était "l'une des meilleures golfeuses juniors en Espagne", indique sa biographie sur le site de l'université.

Celia Barquin Arozamena venait de terminer sa carrière de golf à l'université et était en train de finir son cursus d'ingénierie civile.

WATCH: Police in Ames, Iowa, are giving an update on the death of student golfer Celia Barquin Arozamena. A suspect has been charged with first-degree murder https://t.co/ociPtHqbyUpic.twitter.com/2pRVYn83sY — CBS News (@CBSNews) 18 septembre 2018

"C'est une perte tragique et insensée d'une jeune femme talentueuse et d'une athlète étudiante reconnue", a indiqué Wendy Wintersteen, la présidente de l'université, dans un communiqué.

"Nous sommes tous bouleversés", a pour sa part estimé l'entraîneuse des golfeuses de l'université, Christie Martens. "Celia était une belle personne aimée de toutes ses partenaires et ses amis".

"Nous n'oublierons jamais son esprit de compétition pour être la meilleure et sa passion pour la vie".