«L’heure est grave» à Télé-Québec: l’actualité sous la loupe de la culture

L'actualité, une affaire sérieuse? Bien sûr, mais pas seulement. C'est ce que Virginie Fortin et Guillaume Girard souhaitent nous prouver dans L'heure est grave, nouvelle émission de variétés événementielle à découvrir dès le 10 septembre, sur les ondes de Télé-Québec. C'est par l'entremise de l'humour, des arts et de la culture que les deux acolytes se penchent sur les grands éléments de l'actualité, entre enjeux sociaux, tendances et autres incontournables.

C'est à raison de trois fois par semaine que les téléspectateurs pourront suivre Virginie Fortin et Guillaume Girard dans leurs réflexions cocasses. Le lundi et le mardi, le public aura droit à trente minutes bien remplies avant le grand rendez-vous d'une heure du vendredi. Et tout ça dans une ambiance très conviviale, puisque l'émission est filmée dans un endroit où les spectateurs pourront réagir à leur guise.

Les deux animateurs sont d'ailleurs loin d'être les seuls à commenter l'actualité dans L'heure est grave. La parole sera également offerte à plus d'une dizaine de collaborateurs provenant des milieux culturel et journalistique, entre voix établies et visages à découvrir. En plus de pouvoir compter sur cette joyeuse bande, Virginie Fortin et Guillaume Girard ont l'intention d'ouvrir le dialogue avec des personnes du public. Comment? En invitant les citoyens de partout au Québec à prendre part à la discussion en mettant de l'avant leurs propres créations artistiques.

Un nouveau regard sur notre monde

Si les magazines d'actualité ne manquent pas, L'heure est grave apporte certainement une nouvelle couleur au tableau. «Grâce à son concept unique, L'heure est grave nous permettra d'envisager la culture autrement et présentera une occasion fantastique d'affirmer encore plus fortement notre rôle de pépinière de talents et de tremplin pour la relève», indique le directeur général de la programmation de Télé-Québec, Denis Dubois.

Avec L'heure est grave, Télé-Québec offre un nouveau point de vue sur l'actualité qui s'annonce passionnant. L'heure est grave, mais la demi-heure sera drôle à Télé-Québec! Et gageons que vous aurez envie d'ajouter votre grain de sel!

L'heure est grave, les lundis et mardis à 22 h et les vendredis à 19 h. Dès le 10 septembre, sur Télé-Québec.