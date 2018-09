Avec la technologie qui prend de plus en plus de place dans nos vies et dans celles de nos enfants, beaucoup de parents se demandent aujourd'hui quel est l'âge raisonnable pour acheter un premier cellulaire à leurs progénitures.

Selon un nouveau sondage Léger, plus de la moitié des Canadiens (63%) pensent que les cellulaires devraient être interdits aux enfants de moins de 12 ans. Cette proportion est plus élevée chez les Québécois (72%). Les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique sont les moins enclines (59%) à désirer interdire les téléphones aux jeunes n'ayant pas 12 ans.

Courtoisie firme Léger

Du côté des différentes générations, on remarque que plus les répondants sont âgés, plus la proportion de « OUI » est également élevée. Les baby-boomers interdiraient majoritairement (71%) les téléphones cellulaires aux enfants de 12 ans et mois. Vient ensuite la génération X (60%) et celle des milléniaux (58%).

Ce sondage Web a été réalisé du 24 au 27 août 2018 auprès de 1544 Canadiens, âgé(e)s de 18 ou plus, à partir du panel ligne de LegerWeb . La marge d'erreur est de 2,5%.