Les premières images de Joaquin Phoenix en Joker

On est très loin de la version de Heath Ledgder, Jared Leto ou Jack Nicholson. Alors que le tournage du film sur le Joker a débuté à New York, son réalisateur, Todd Phillips, a dévoilé les premières images du personnage.

Ce dimanche 17 septembre, c'est sur Instagram que le réalisateur de la trilogie The Hangover a présenté une première ébauche du look du personnage, interprété cette fois-ci par Joaquin Phoenix. Sur cette première photo, difficile d'imaginer clairement le maître du crime de Gotham en action. S'il ne paraît pas très effrayant, méfiez-vous, car le diable se cache parfois dans les détails.

Les fans auront en tout cas remarqué que la récente perte de poids de Joaquin Phoenix correspondait bien au travail réalisé pour coller au physique du personnage du Joker.

Et s'il fallait encore une confirmation quant à l'histoire du film, Todd Phillips l'a livrée lui-même, en légende de sa photo. Le personnage incarné par Joaquin Phoenix s'appellera Arthur Fleck, un comédien de retour dans la ville de Gotham dans les années 1980.

Ce nom n'évoque rien aux fans des aventures du chevalier noir? Normal: il s'agit d'une identité totalement inédite.

Au même moment, les premières images du tournage du film ont fuité et il devient déjà un peu plus facile d'imaginer le registre vers lequel Joaquin Phoenix et son réalisateur vont se tourner pour cette interprétation des origines du personnage emblématique de l'univers de Batman. D'ailleurs, le décor du vieux Gotham délabré, le look des personnages et l'ambiance devrait rappeler à certains le roman graphique The Killing Joke d'Alan Moore, qui proposait une exploration originale des origines du Joker.

Premier aperçu du film DC Comics #Joker avec Joaquin Phoenix. pic.twitter.com/7qwpt8yCKU — Addictedtoseries.com (@AddictToSeries) 16 septembre 2018

he laughed and I LOST IT pic.twitter.com/Wjw4KmHATZ — ً (@drisleys) 16 septembre 2018

Une vidéo tourne également sur les réseaux sociaux:

Encore en cours de tournage, Joker devrait sortir en octobre 2019.

À voir également :