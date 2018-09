NOUVELLES

L'immigration à coeur: Nabila Ben Youssef témoigne

Nabila Ben Youssef, humoriste et comédienne d’origine tunisienne ayant immigré au Québec dans la vingtaine, raconte comment elle est devenue la femme forte et libérée qu’elle est aujourd’hui grâce au Québec. Elle abord la nécessité pour l’immigrant de s’adapter et celle du natif d’ouvrir les bras.