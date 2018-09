Une nouvelle salle de cinéma ouvre officiellement ses portes, ce lundi 17 septembre, dans le quartier Mile End, à Montréal.

Situé au 5150, boulevard Saint-Laurent, le Cinéma Moderne - qui a aussi son propre Café-bar - veut proposer au public une nouvelle expérience de cinéma «dans un lieu vivant, intime et chaleureux» en présentant des films de toutes origines et de toutes époques «soigneusement choisis par son équipe».

Pour cette première soirée, le film Etsiu (Carla Simón, 1993) sera présenté à 19h, suivi à 21h de Borg vs McEnroe (Janus Metz, 2017).

Courtoisie Les co-fondateurs du Cinéma Moderne, Alexandre Domingue et Roxanne Sayegh.

«C'est un vrai bonheur pour nous de voir un projet si longtemps mûri aboutir enfin, ont déclaré les co-fondateurs Roxanne Sayegh et Alexandre Domingue par voie de communiqué. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux Montréalais une nouvelle adresse cinéma et nous espérons marquer le début d'une nouvelle vague de petits cinémas de quartier à Montréal où proximité, convivialité et qualité de programmation seront au rendez-vous.»

Pour se démarquer, le Cinéma Moderne proposera un calendrier de projections peu conventionnel, présentant chaque film choisi à plusieurs reprises, mais à différents moments à l'intérieur du mois.

La sélection de cette nouvelle salle de 54 places promet également d'être plus diversifiée, présentant à la fois des succès grand public, des films d'auteur, des classiques restaurés et des films de genre.

Le tout en plus d'événements spéciaux, de séances et d'activités familiales et d'ateliers de médiation culturelle.

Le prix d'admission varie entre 11,50$ et 13$ par adulte, et 8,50$ et 10$ par enfant.

Pour tous les détails, visitez le site officiel du Cinéma Moderne.

À voir également :