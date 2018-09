COTEAU-DU-LAC, Qc — Le chef caquiste François Legault promet "les plus belles écoles du monde au Québec", mais investirait moins que les libéraux pour y arriver.

La CAQ s'est engagée dimanche à dépenser 1,2 milliard $ par an sur cinq ans pour rénover et agrandir les écoles, mais aussi en construire de nouvelles, si elle élue le 1er octobre.

Or le gouvernement Couillard a déjà annoncé 1,5 milliard $ par an plus tôt cette année, soit 965 millions $ pour la rénovation et 608 millions $ pour l'agrandissement d'écoles.

Et en début de campagne, le chef libéral a ajouté dans ses promesses électorales 400 millions $ supplémentaires à cette enveloppe, pour un total de près de 2 milliards $ par an.

Cependant, François Legault affirme que seule la CAQ peut y arriver avec une somme moindre, puisque les libéraux ne sont pas crédibles, après 15 ans de déficit d'investissements dans les infrastructures scolaires.

"Moi, je ne crois pas les promesses du Parti libéral, a-t-il déclaré en matinée dans une conférence de presse à Coteau-du-Lac, dans la circonscription de Soulanges. Tout à coup, ils se réveillent et en mettent plus que le client en demande (...). Ce n'est pas réalisé, ce ne sera pas réalisé, ils ne seront pas prêts à faire ça."

Le chef caquiste n'a pas pu dire combien d'écoles seraient rénovées, agrandies ou construites dès la première année, en arguant que le gouvernement libéral maintient le flou sur l'état des écoles.

Or il existe pourtant un rapport détaillé qui diagnostique les infrastructures scolaires en les classant de A à E.

"C'est difficile pour nous de répondre à votre question tant qu'on n'a pas le portrait exact, a répondu M. Legault. Ce n'est pas normal que ce soit des études externes qui nous fassent réaliser que la moitié des écoles sont en mauvais état."

Vérification faite par son équipe, il y aurait 250 écoles rénovées ou agrandies dans la première année de son plan.

"Les plus belles écoles", celle de catégorie A, seraient uniquement des nouvelles écoles. L'objectif serait d'amener celles qui sont classées D et E au moins au niveau C et cela prendra du temps, a admis M. Legault.

"C'est le projet d'une génération, donc bâtir de nouvelles écoles, on ne peut faire ça du jour au lendemain."

Pas moins de 55 pour cent des écoles primaires sont jugées en mauvais ou en très mauvais état, tandis que 47 pour cent des écoles secondaires sont considérées comme vétustes, selon le dernier rapport sur les infrastructures scolaires.