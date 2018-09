Les brumes pour le visage vous font-elles gaspiller votre argent?

Les brumes visage occupent la meilleure place sur les étagères des accros aux produits de beauté. Il en existe pour tout: hydrater, apaiser, adoucir, rafraîchir... Mais pour les sceptiques des soins cutanés, il ne s'agit que d'un engouement pour de simples bouteilles d'eau (parfois) parfumée.

On en trouve à tous les prix, de moins de 5 à près de 100€. Comme nous l'avons appris avec les huiles pour le visage, le prix n'est pas systématiquement gage de qualité. Comment savoir, dans ces conditions, si elles en valent la peine? Nous avons interrogé trois dermatologues à ce sujet.

À quoi sert une brume visage?

Pour faire simple, il existe différentes sortes de brumes selon le but recherché. Leur effet revitalisant ou hydratant est souvent mis en avant, comme la brume apaisante au thé vert matcha de Shea Moisture ou le spray à l'eau de rose et à l'aloe vera de Mario Badescu. Certaines personnes utilisent un spray ou une brume visage en guise de tonique, d'autres pour rafraîchir leur peau tout au long de la journée, d'autres encore pour fixer leur maquillage.

Selon le Dr Jennifer McGregor, de l'Union Square Laser Dermatology à New York, la plupart des brumes présentes sur le marché possèdent les mêmes propriétés hydratantes, antioxydantes et anti-inflammatoires que les crèmes et gels topiques qui, en produisant "une couche plus fiable qu'une 'brume' sortie d'un spray, sont probablement plus efficaces".

Mais, comme le remarque le Dr Angela Lamb, directrice du Westside Mount Sinai Dermatology Faculty Practice de New York, les brumes présentent l'avantage de faciliter l'application d'une couche de produit égale sur la peau, sans avoir à l'étaler. "On n'a pas à s'embêter avec un flacon compte-gouttes ou un pot de crème", explique-t-elle.

Doivent-elles vraiment faire partie de notre routine de soins?

Techniquement, non. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut ni ne doit les utiliser.

Pour le Dr Lamb, les brumes visage n'étant rien d'autre que la version spray d'autres produits, elles ne sont pas indispensables, mais elles peuvent avoir des effets bénéfiques. "Si, par exemple, vous la vaporisez sur une crème hydratante, alors oui, ça peut être utile", souligne-t-elle.

Le Dr Melda Isaac, du MI Skin Dermatology and Laser Center de Washington, partage son opinion. "Sans être indispensables, elles peuvent apporter un plus à votre routine de soins. Selon les ingrédients contenus, la brume peut favoriser l'hydratatiCopieron, l'absorption de la crème et l'application du maquillage, ce qui apportera plus d'éclat à la peau."

Que doit-on attendre d'une brume visage?

Comme pour tout produit de beauté, les ingrédients et les formules des brumes sont destinés à cibler différents problèmes.

Si vous attendez par exemple d'une brume un supplément d'hydratation, le Dr Isaac vous conseille d'en choisir une qui contienne de l'acide hyaluronique, connu pour sa capacité à contenir mille fois son poids en eau. Vous pouvez aussi opter pour des huiles sous forme de brume. Les huiles pour le visage contiennent des antioxydants naturels et des acides gras, également susceptibles d'aider à lutter contre le vieillissement, comme nous l'indiquait il y a quelques mois le Dr Samer Jaber du Washington Square Dermatology de New York.

Selon le Dr Isaac, l'eau de rose, ingrédient phare des brumes, a des propriétés anti-inflammatoires qui soulagent les peaux irritées et les rougeurs. L'aloe vera est également recommandé pour son effet apaisant.

Et les brumisateurs d'eau?

On sait que lécher ses lèvres lorsqu'elles sont gercées ne fait que les dessécher davantage. La même logique s'applique aux brumes visage composées uniquement d'eau: si vous aspergez d'eau votre peau sans rien faire d'autre, vous n'en retirerez aucun bénéfice.

"Mouiller et sécher sa peau à répétition peut causer sécheresse et irritation", déclare le Dr Isaac.

Le Dr MacGregor apprécie l'effet du brumisateur d'eau à certains moments, "notamment en avion où l'air très sec à tendance à déshydrater la peau" tout en remarquant qu'il est "essentiel de conserver l'hydratation apportée par la brume en appliquant immédiatement une bonne crème."

Valent-elles l'argent que vous y consacrez?

Il n'existe pas de réponse toute faite.

Il faut garder à l'esprit qu'une grande part du prix d'un produit reflète les sommes consacrées au marketing. Ne l'oubliez pas la prochaine fois que vous verrez une brume visage à 85€. Les marques haut de gamme afficheront forcément un prix plus élevé que celles que vous trouverez au supermarché du coin.

En conclusion, et comme l'a expliqué le Dr Lamb, les brumes visage ne peuvent pas vous faire de mal (à moins, bien sûr, que vous soyez allergique à l'un des ingrédients) même si elles ne sont pas indispensables à votre routine de soins.

Vous pouvez donc continuer à acheter votre brume préférée, dont vous jurez qu'elle vous donne meilleure mine. Prenez soin de vous.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Catherine Biros pour Fast for Word.