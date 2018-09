Émily Bégin et Étienne Boulay ont vécu deux beaux coups de foudre sur le plateau de Bootcamp : le parcours extrême. Un professionnel entre eux et un autre pour chacun des douze duos d'athlètes prenant part à la compétition. La paire, friande de sports extrêmes et d'entraînement, espère qu'il en sera de même cet automne pour le reste du Québec.

Des sportifs de tous genres

Les jours de tournage, Étienne Boulay avoue se sentir comme un enfant tellement il est excité de se retrouver sur le plateau de l'émission Bootcamp: le parcours extrême.

« On a hâte que ça commence, affirme-t-il avec conviction. J'ai vraiment l'impression qu'on tient un show extraordinaire entre les mains et j'espère juste que le public québécois sera du même avis. » Un enthousiaste que semble grandement partager sa coanimatrice, Émily Bégin, connue comme chanteuse, comédienne, mais aussi comme une grande amoureuse de sports et d'entraînement.

« Il s'agit d'une émission de défis sportifs qui se déploient sur treize semaines, expliquent-ils. Douze duos d'athlètes (hommes, femmes ou mixtes, formés d'amis, d'amoureux ou de collègues de travail) s'affrontent semaine après semaine. Une équipe est éliminée chaque semaine, jusqu'au couronnement de l'équipe restante déclarée grande gagnante. »

Ces 24 participants ont été dénichés aux termes d'auditions sportives visant à mettre à l'épreuve leur force, leurs aptitudes de course ainsi que leurs limites à partir de diverses épreuves. Plus de 300 équipes formées d'athlètes âgés de 20 à 50 ans et provenant des quatre coins du Québec s'y sont d'ailleurs présentées. Des douze duos sélectionnés, un est ainsi originaire de Chicoutimi et deux de la ville de Québec.

« Les défis sont inspirés de l'entraînement de CrossFit, ajoute Émily Bégin. Ils sollicitent l'équilibre, la force, l'endurance, la rapidité, le cardio; il s'agit d'un entraînement complet. Ils se doivent aussi d'être variés afin de ne pas avantager d'équipe en particulier. Car celles-ci sont formées de toutes sortes de sportifs: des amateurs de CrossFit, des gens qui sont bons en courses à obstacles, des pompiers, d'anciens athlètes, des joueurs de hockey... »

La structure où tout se joue

Le tournage de Bootcamp : le parcours extrême se déroule tour à tour, et chaque semaine, dans divers lieux emblématiques de Montréal. Plusieurs défis y sont relevés au cours de la journée, alors que la structure finale – une véritable course à obstacles – revenant semaine après semaine en soirée s'inspire d'émissions à la American Ninja Warrior.

« C'est à cette structure que tout se joue et qu'il y a une élimination chaque semaine, ajoute l'ancien joueur des Alouettes de Montréal. C'est le seul défi qui se répète au cours de l'émission. Les participants doivent traverser la structure le plus rapidement possible, il y a beaucoup de grimpes ! »

« Nous sommes les animateurs et les commentateurs de ces performances, renchérit Émily Bégin. Des maîtres du jeu qui essayent d'avoir du détachement pendant l'émission, même si on crée inévitablement de beaux liens avec les participants dont les personnalités ressortent en cours d'émissions. Il y a de l'émotion là-dedans et il y a des histoires derrière ces performances sportives. »

« Le fait qu'il s'agisse de duos ajoute un volet « esprit d'équipe » qui prouve que tu as beau être un bon athlète, si tu n'as pas d'esprit d'équipe, tu n'iras pas loin dans la compétition », ajoute Étienne Boulay.

Les deux animateurs-commentateurs, qui se connaissaient peu avant le début de l'aventure, se sont d'ailleurs rapidement découvert des atomes crochus et des personnalités fort similaires. « L'entraînement fait partie de nos vies, c'est quelque chose de très important qui nous motive. On est tous les deux capables de porter le chapeau de coach et on adore voir les athlètes se surpasser. »

Le duo gagnant se verra remettre un montant de 10 000$ ainsi que divers prix supplémentaires.

-La grande première de Bootcamp sera diffusée le 20 septembre à 20h sur les ondes de V (puis tous les jeudis 20h)

-Le duo formé par Émily Bégin et Étienne Boulay proposera un défi 21 jours sous forme de capsules d'entraînement qui seront disponibles gratuitement sur le web dans les semaines à venir. Pour en savoir plus: https://noovo.ca/emissions/bootcamp