Il faudra être de «mauvaise foi» pour échouer le test des valeurs, selon Legault

QUÉBEC — Il faudra être vraiment de mauvaise foi pour échouer au test de valeurs et être passible d'expulsion sous un gouvernement caquiste.

François Legault a affirmé vendredi qu'il sera humain avec les pères de famille qui échoueront aux tests de français et de valeurs.

En point de presse à Québec, le chef caquiste a ainsi tenté de se montrer rassurant, au lendemain du débat télévisé des chefs, au cours duquel son adversaire libéral Philippe Couillard, l'a accusé de faire peur au monde avec son «test d'expulsion».

Un éventuel gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) imposerait un test des valeurs et un test de français aux nouveaux arrivants qui, s'ils les échouent, ne pourront pas obtenir leur certificat de sélection, et par conséquent, le fédéral serait en suite en droit de les expulser du territoire.

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!

M. Legault estime qu'il est «très improbable» que les nouveaux arrivants échouent, après avoir passé trois ans au Québec à suivre des cours de français gratuits que son gouvernement offrirait aussi.

«Il faudrait vraiment faire exprès (pour échouer)», a-t-il déclaré, en ajoutant qu'un gouvernement caquiste serait «compréhensif» avec les personnes âgées et ceux qui souffrent de difficultés d'apprentissage.

«Toutes les personnes de bonne foi vont réussir le test de français et le test de valeurs, mais si jamais ça arrivait que quelqu'un ne soit pas de bonne foi, on va aviser le gouvernement fédéral, comme on fait pour un travailleur dont le permis de travail est échu, et ce sera au gouvernement fédéral à décider ce qu'il fera avec cette personne illégalement au Québec.»