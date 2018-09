10 nouveaux spiritueux et alcools locaux à déguster dès maintenant

C'est la folie pour les spiritueux et alcools québécois et canadiens. Ces dernières années, le nombre de distilleries et de producteurs a grimpé en flèche, commercialisant du coup de nouveaux produits aux arômes bien locaux.

Gins, vodkas, amarettos, cidres, whiskys, etc. : de nouvelles bouteilles débarquent sur les tablettes ces jours-ci. Voici dix nouveautés pour varier vos cocktails préférés.

Un gin du 18e siècle

Fort du succès de son gin Dandy (le premier gin entièrement fait au Québec), le Domaine Lafrance épate la galerie cette saison avec une version pour les connaisseurs. Nouvellement lancé à la propriété (et bientôt disponible à la SAQ), le tout nouveau Dandy Old Tom Gin est inspiré de Londres du 18e siècle. Vieilli en fût de cabernet sauvignon et adouci par l'érable, gageons que ce produit unique fera courir les amateurs.

Un gin aux petits fruits

Le gin a décidément la cote chez les distillateurs québécois! L'un des petits derniers, qui se démarque, est le gin Wabasso, élaboré à partir d'aromates naturels régionaux qui rappellent les saveurs estivales des petits fruits que l'on cueille au bord des champs. Distillé en petits lots à Trois-Rivières, le gin Wabasso est un authentique gin 100 % artisanal. Agréable à déguster sur glace ou en cocktail.

La grenadine réinventée

Un sirop parmi des spiritueux? Bien sûr! Ceux de Monsieur Cocktail sont intrinsèquement liés à la création de cocktails et le petit nouveau est assurément à découvrir. Intitulé Grenadine du terroir, ce sirop de baies et de canneberges revisite un classique à partir de fruits typiquement québécois. À ajouter dans un kir, une sangria ou même dans une limonade sans alcool (les enfants adorent).

Psitt! Il se passe de belles choses chez Monsieur Cocktail. Dès le 1er octobre, tous ses sirops seront désormais distribués dans les épiceries IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Une vodka au goût de la Mauricie

Une autre vodka ? Oui, mais pas n'importe laquelle. À peine quelques mois après son entrée sur le marché du Québec, la vodka Bold s'est rapidement distinguée en remportant les honneurs lors de deux concours prestigieux. Lancée en mai dernier, cette vodka est distillée à partir d'eau pure de la Mauricie, ce qui la rend fraîche et douce en bouche. Un autre avantage est son prix. Elle est la moins chère de sa catégorie, se détaillant à 24,10 $ à la SAQ.

L'amaretto à la québécoise

Lancé au printemps, l'amaretto Avril de la Distillerie Mariana, élaborée en collaboration avec Les Spiritueux Iberville, a déjà fait plusieurs heureux. Et avec raison. Cette liqueur aux noix forestières se distingue des amarettos italiens par ses notes d'érable et de noix torréfiées, plutôt que celles d'amande. Mention pour l'étiquette franchement attrayante.

Un premier pastis québécois

La Distillerie Fils du Roy a littéralement embouteillé les arômes du Bas-Saint-Laurent pour concocter le tout premier pastis québécois, intitulé La Grande Hermine. Commercialisé depuis quelques semaines à peine, ce pastis à base de plantes (sans sucre, ni saveur artificielle) a d'ailleurs obtenu une médaille de bronze à une compétition internationale en sol européen. À découvrir.

Un premier whisky québécois

Une autre première québécoise : un whisky entièrement élaboré localement, sur une ferme écologique. C'est la Maison Sivo qui a présenté ce Rye, qui vient tout juste d'être primé comme le meilleur Rye au Canada en 2018 par la Toronto Whisky Society. Disponible à la SAQ.

Un cidre authentique

C'est la saison des pommes... et des cidres! Profitez d'une autocueillette dans les vergers de la Cidrerie Le Somnambule, située à Saint-Henri-de-Lévis, pour visiter les installations, en apprendre plus sur la production et pour déguster le nouveau cidre fermier houblonné L'Indomptable qui, comme les autres produits, affiche une œuvre d'un artiste de la région sur son étiquette.

Redécouvrir le cidre fortifié

La popularité des cidres québécois est certainement en croissance. Le cidre de glace est bien connu, le cidre de feu se taille une place, mais qu'en est-il du cidre fortifié? Parmi les nouveautés, on retient le cidre fortifié du Domaine Cartier-Potelle, assemblé à partir du cidre de glace et d'une eau-de-vie de pommes, pour ensuite être vieilli en fût de chêne et fortifié. Un goût racé.

Vous avez dit vodka noire?

Dans la catégorie des spiritueux les plus inusités, la palme revient à la vodka Hounds, une entreprise de Saint-Jean de Terre-Neuve. Sa particularité ? Elle est noire quasi opaque. Cette vodka unique et originale vient d'une formule exclusive de « minéraux fulviques » filtrés au charbon. Voilà une nouveauté qui séduira les mixologues! Disponible à la SAQ.