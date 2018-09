Il faisait très chaud hier lors du défilé de lingerie de Rihanna

Rihanna a présenté sa collection de lingerie Savage x Fenty ce jeudi 13 septembre pendant la Fashion Week de New York, ce fut un moment sulfureux et très attendu. Il a fait soudainement très chaud.

Riri a pour mot clé inclusion aussi bien pour sa ligne de cosmétiques que pour ses modèles de lingerie. Les mannequins de toutes les carnations et de toutes les morphologies ont défilé.

Des mannequins longilignes, d'autres aux formes voluptueuses, ou encore des modèles enceintes ont dévoilé ces créations agrémentées de dentelle fushia, ces culottes hautes garçonnes, ces soutien-gorges dévoilant la poitrine, des porte-jarretelles sexy, ou encore des body très échancrés. Une ligne qui participe à magnifier le corps des femmes, de toutes les femmes.

Noir, rouge, rose fushia, ou ces nuances de beige ou de kaki, il y en a encore là pour tous les goûts et pour toutes les nuances de peau.

«C'est chouette de pouvoir jouer un peu. Être mignonne et joueuse un jour, veuve noire un autre (...) Je veux que les femmes s'approprient leur beauté» - comme le rapporte l'AFP.

La lingerie - cette seconde peau - n'a ici rien d'ennuyeux!

La chanteuse est venue saluer le public, tout sourire, vêtue d'une petite robe marron près du corps, talons très hauts, et mini fouet rose... coquine et glam.

Body d'un rose vivifiant quasi fluo et manchettes assorties, on ose la couleur et c'est tout simplement parfait!

Le mariage de beige et marron, on aime! La touche finale? Les porte-jarretelles couleur chair.

En mouvement, cela donnait cela:

