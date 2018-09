Nos coups de coeur beauté de l'automne pour elle et lui

Histoire de prendre une longueur d'avance, voici nos coups de coeur beauté pour cette saison de transition qui nous emmène tranquillement vers des journées plus froides.

Au programme: peeling, masques, crèmes et huiles qui promettent d'hydrater notre épiderme et notre crinière tout en l'enveloppant de voiles de douceur réconfortants et nourrissants.

Voici nos coups de coeur beauté de la saison!

Huile prodigieuse riche de Nuxe

Courtoisie

Voici la nouvelle version de la fameuse huile mythique de Nuxe. Plus riche pour la peau parce qu'enrichie en vitamine E anti-oxydante, elle la nourrit sans la saturer de gras. Quant à sa fragrance, elle demeure la même - l'une des clés du succès de cette formule. Multi-fonctions, elle s'utilise aussi bien pour la peau que pour les cheveux, sa formule sans silicone hydrate en laissant un effet satiné non gras. Parfait pour la rentrée!

100 ml pour 49$

«Confidence in an eye cream» - IT Cosmetics

Courtoisie

Ce contour des yeux est un concentré exclusif mis au point avec des chirurgiens plastiques. Exclusif parce qu'il fusionne le collagène et l'acide hyaluronique pour repulper; la niacine, les peptides et le super complexe de céramides, associés à d'autres principes actifs, pour lisser et hydrater. On aime sa texture légère qui pénètre rapidement et qui a un effet visible illico et durablement. On en applique très peu matin et soir en tapotant doucement cette partie si fragile de notre visage.

60 ml pour 62$

Crème A-Oxitive aqua crème antioxydante d'Avène

Coutoisie

La rentrée est synonyme de stress? Oui et notre peau n'y échappe pas non plus. Dernière née de la marque française, cette formule riche en vitamines C et E - et enrichie en GP4G - un puissant couple d'antioxydants - permet de protéger la peau contre le stress qui oxyde notre épiderme et donc l'abîme. Le plus? Elle est riche en agents hydratants et en nacres adaptatives - qui apporte lumière au teint. La pollution n'altèrera pas notre glow! On apprécie sa texture légère qui pénètre rapidement et rend notre peau douce sur le champ.

30ml pour 48$

Masque éclat double peeling de Lierac

Courtoisie

Pour une peau éclatante, il est impératif de se débarrasser des peaux mortes pour ensuite pouvoir mieux l'hydrater. Plus efficace encore que l'exfoliation, voici le double peeling coup d'éclat. Il est enrichi en micro-cristaux volcaniques exfoliants et AHA lissants. Une fois par semaine, on l'applique sur peau sèche en évitant le contour des yeux. On laisse poser 5 minutes, puis on exfolie par par mouvements circulaires. On rince à l'eau. Débarrassée de ses impuretés, la peau sera plus facilement et durablement hydratée - et on sait ô combien l'hydratation est importante.

75 ml pour 60$

Masque fondamental riche de Kérastase pour cheveux normaux et épais

Courtoisie

Il s'agit d'un masque hebdomadaire hautement nourrissant qui va apporter douceur à notre crinière tout en permettant de contrôler les frisottis. Onctueuse et au parfum envoûtant, il rend les cheveux très brillants - et ce sans silicone dans la formule. On l'utilise une fois par semaine pour redonner du Pep à nos cheveux fatigués par l'été, le chlore et le soleil. Les ingrédients clés de cette formule? Huile de noix du Brésil Amazonienne, son de riz thaï pour ce soin naturel à 97%.

200ml pour 68$

Lotion tonique fraîcheur – Juvente

Juvente

Après avoir exposé notre peau au soleil mainte et mainte fois cet été, la crème et le sérum ne suffisent parfois pas à la réhydrater suffisamment. La lotion tonique vient à la rescousse, en plus d'éliminer toutes les impuretés. L'une de nos préférées du moment est signée Juvente, une délicieuse marque canadienne qui mise majoritairement sur des ingrédients naturels. La lotion tonique fraîcheur visage, par exemple, en est composée à 99%. Riche en minéraux, elle permet à la peau de se régénérer toute en douceur. L'effet fraîcheur immédiat nous a charmés.

36$ pour 180 ml

Eau micellaire nettoyante au charbon – Bioré

Bioré

Bioré a allié deux des grandes tendances beauté du moment : eau micellaire et charbon pour en faire la solution nettoyante par excellence. Elle permet de retirer le maquillage lourd facilement tout en libérant les pores. Sans huile et non comédogène, elle convient parfaitement aux peaux à tendance acnéique et aux peaux grasses.

9,99$

Gel hydratant eau cellulaire – Esthederm

Esthederm

La peau vous tiraille? Donnez-lui le boost d'hydratation qu'elle a besoin avec ce nouveau gel hydratant composé de la formule d'eau cellulaire exclusive à Esthederm. La solution imitant l'eau, enrichie en minéraux et oligo-éléments, permet une absorption super rapide, tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur et un teint lumineux.

39 $

Sérum NewAge UpLift – Marcelle

Marcelle

Ce sérum abordable conviendra à tout le monde. Tout d'abord parce qu'il est sans parfum, non comédogène et hypoallergénique, mais aussi parce que sa texture est des plus agréables. L'absorption est des plus facile en raison de la légèreté du produit. Ça laisse notre peau hydratée, mais pas trop grasse, nous permettant d'appliquer notre crème de jour ou de nuit par-dessus sans inconfort.

33,95$

Masque hydratant sans rinçage Pré-tox – Aveeno

Aveeno

Ce tout nouveau masque de la gamme absolutely ageless de la marque Aveeno est une chouette option abordable pour donner un coup d'éclat à notre peau et sans trop perdre de temps devant le miroir. Même si on s'attend qu'il soit plus gras qu'une crème de jour, il n'est pas du tout lourd pour le visage. On ne le sent plus après quelques minutes, voire secondes. De plus, ses effluves de mûres ne sont pas désagréables du tout.

24,99$ pour 38 ml

POUR LUI - Parfum Mr. Burberry Indigo

Burberry

La nouvelle fragrance de Burberry est à la fois classique et rebelle. Classique puisque ses notes citronnées, herbacées et quelque peu épicées rappellent d'autres parfums masculins, mais rebelle par son côté très aromatique. Elle est faite pour les hommes fiers, qui s'assument, mais conviendra aussi pour le papa moderne.

104$ pour le format 100 ml