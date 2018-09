La nouvelle coupe de Cara Delevingne est déjà un incontournable de la saison

Cara Delevingne source d'inspiration en matière de looks beauté? Oui, aucun doute sur la question. Cette fois-ci, coup de projecteur sur sa nouvelle coupe de cheveux courte qui est déjà un must.

Fini le crâne rasé ou les cheveux longs, la mannequin et comédienne affiche une longue mèche sur le côté (raie bien tracée), des cheveux de la longueur d'un bob court coiffé derrière l'oreille. La coloration aussi participe à la réussite de la coupe. Le mariage des mèches d'un blond clair et plus miel accentue les effets de reliefs et de volumes ici ou là.

Ni trop garçonne, ni trop longue, cette coiffure semble le parfait entre-deux. Elle devrait en inspirer plus d'une (dont nous) et particulièrement celles qui auraient envie de laisser pousser leurs crinières après une coupe très courte.

Cette longueur qui à la fois révèle le visage et le cou est parfaite pour la saison des chandails col roulé.

Voyez ci-dessous.

