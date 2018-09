Amazon voulait mettre des employés dans des cages

Amazon est sous le feu des projecteurs depuis mardi après qu'un brevet déposé en 2016 eut refait surface. À ce qu'on peut y voir, la compagnie de Jeff Bezos voulait mettre ses travailleurs dans des cages, ce qui a fait bondir des chercheurs en éthique de l'intelligence artificielle (IA).

L'idée de départ d'Amazon, comme l'indique le Business Insider, était d'offrir davantage de sécurité aux employés dans un environnement de plus en plus occupé par des robots automatisés qui effectuent diverses tâches.

La cage, qui aurait été conçue afin de transporter les travailleurs dans les entrepôts, portait le nom (sexy) de «Système et méthode pour le transport de personnel dans un espace de travail actif». Kate Crawford et Vlatan Joler, chercheurs en éthique de l'IA, ont qualifié le brevet d'«une illustration extraordinaire de l'aliénation des travailleurs, un moment difficile dans la relation entre les humains et les machines» dans un article publié récemment.

anatomyof.ai

Sur Twitter, un dirigeant d'Amazon, Dave Clark, a souligné que, chez le géant de la techno, «même les mauvaises idées étaient soumises pour brevets».

Sometimes even bad ideas get submitted for patents. This was never used and we have no plans for usage. We developed a far better solution which is a small vest associates can wear that cause all robotic drive units in their proximity to stop moving.