Xavier Dolan et sa mère complices et très élégants sur le tapis rouge du TIFF

Ce lundi 10 septembre, Xavier Dolan présentait son dernier film Ma vie avec John F. Donovan sur le tapis rouge du TIFF. Un film à la distribution prestigieuse qui était attendu pour le dernier Festival de Cannes - ce ne fut pas le cas, le réalisateur québécois ayant décidé de revoir le montage coupant Jessica Chastain par la même.

Le film met en vedette Kit Harington dans la peau du personnage titre, ainsi que le jeune Jacob Tremblay, dans le rôle d'un enfant acteur avec qui il entretient une correspondance.

Pour ce grand dévoilement, Xavier Dolan portait un costume gris pied-de-poule associé à une chemise blanche. La touche finale de chic? La cravate bleue. On est en plein classicisme chic. Cheveux naturels et légèrement bouclés, sourire aux lèvres, le Québécois regarde la caméra droit dans l'objectif.

Aux pieds, des chaussures dans la pure tradition du chic masculin aussi.

Entouré de sa maman en robe et transparences et Susan Sarandon - en costume pantalon (parfait), le sourire éclairé d'un rouge fatal.

De gauche à droite: Geneviève Dolan, Xavier Dolan et Susan Sarandon.

Le chic d'un costume pantalon pour femme qui ne se dément jamais!

George Pimentel via Getty Images Chris Zylka, Kit Harington, Susan Sarandon, Xavier Dolan, Emily Hampshire, un invité, Sarah Gadon et Nancy Grant.

De gauche à droite: Chris Zylka, Kit Harington, Susan Sarandon, Xavier Dolan, Emily Hampshire, Sarah Gadon et Nancy Grant.

Lors de la présentation de son film lundi soir, il a lu cette lettre qu'il avait adressée à Leonardo DiCaprio lorsqu'il avait 9 ans. Il lui exprimait le désir d'un jour tourner dans l'un de ses films, ce fut l'inspiration de sa dernière réalisation.

GEOFF ROBINS via Getty Images Kit Harington

Kit Harington ci-dessus.

Xavier Dolan introduced THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN at #TIFF18 by reading a letter he wrote at the age of 9 to Leonardo DiCaprio.



